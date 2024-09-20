Tata Curvv Review: नए पेट्रोल इंजन वाली इस SUV से बाजार में मचेगा तहलका

टाटा मोटर्स ने अपनी नई SUV, टाटा कर्व, लॉन्च कर दी है, जिसकी शुरुआती कीमत 9.99 लाख रुपये है। यह कार 6 आकर्षक रंगों में उपलब्ध है।

शानदार इंटीरियर और प्रीमियम फीचर्स

टाटा कर्व का केबिन कई प्रीमियम सुविधाओं से लैस है। पैनोरमिक सनरूफ इसे हवादार और खुला एहसास देता है, जबकि हवादार फ्रंट सीटें लग्जरी का अनुभव कराती हैं। इसके हाई-टेक केबिन में 12.3 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और नेविगेशन जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, और चार-स्पोक स्टीयरिंग व्हील पर लगा प्रबुद्ध टाटा लोगो इसके इंटीरियर को मॉडर्न और स्टाइलिश बनाता है। इसके अलावा, एसी के लिए टच कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर, रियर एसी वेंट, पावर्ड टेलगेट, वायरलेस चार्जिंग, और 6-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स इसे और भी खास बनाते हैं।

नया पेट्रोल इंजन

टाटा कर्व में 1.2-लीटर का टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन है, जो बेहतरीन ड्राइविंग अनुभव देता है। यह इंजन दूसरे, तीसरे और चौथे गियर में अतिरिक्त टॉर्क प्रदान करता है, जिससे ओवरटेक करना आसान हो जाता है।

सुरक्षा सुविधाओं में नंबर वन

टाटा कर्व को कई आधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से लैस किया गया है, जिससे यह अपनी श्रेणी में सबसे सुरक्षित विकल्पों में से एक बन जाता है। इसमें 6 एयरबैग, लेवल 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसी सुविधाएं शामिल हैं, जो ड्राइवर और यात्रियों को अधिकतम सुरक्षा प्रदान करती हैं।

किससे होगा मुकाबला?

टाटा कर्व मिडसाइज़ SUV सेगमेंट में हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, होंडा एलिवेट और मारुति ग्रैंड विटारा जैसी पॉपुलर कारों को टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार है।