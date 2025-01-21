scorecardresearch
NewsऑटोTata Curvv: 42,000 किलोग्राम वजन खींचने वाली नई SUV, जानिए इसके शानदार फीचर्स

Tata Curvv: 42,000 किलोग्राम वजन खींचने वाली नई SUV, जानिए इसके शानदार फीचर्स

Tata Motors ने पिछले साल भारतीय बाजार में अपनी नई Coupe SUV, 'Curvv' लॉन्च की थी। Tata Motors ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया है, जिसमें Curvv को 42,000 किलोग्राम वजन खींचते हुए दिखाया गया है। आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं।

UPDATED: Jan 21, 2025 13:54 IST
Tata Motors ने पिछले साल भारतीय बाजार में अपनी नई Coupe SUV, 'Curvv' लॉन्च की थी। यह SUV Hyundai Creta, Maruti Suzuki Grand Vitara और Kia Seltos जैसी गाड़ियों से मुकाबला करती है। Tata Curvv का डिजाइन काफी आकर्षक और अलग है, लेकिन इसमें और भी खासियतें हैं। इसमें एक नया 1.2L टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 125 हॉर्सपावर और 225 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन Nexon के 1.2L टर्बो-पेट्रोल इंजन से काफी अलग है। 

Tata Motors ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया है, जिसमें Curvv को 42,000 किलोग्राम वजन खींचते हुए दिखाया गया है। यह वजन तीन ट्रकों में वितरित किया गया था, जिनका प्रत्येक वजन 12,000 किलोग्राम था। यह प्रदर्शन दिखाता है कि Tata Curvv की ताकत और क्षमताएं कितनी प्रभावशाली हैं। 

कितनी है कीमत (Tata Curvv Price)

Tata Curvv की कीमत ₹10 लाख से लेकर ₹19.20 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है। इस SUV को तीन इंजन विकल्पों के साथ पेश किया गया है – 1.2L टर्बो-पेट्रोल, 1.2L Hyperion टर्बो-पेट्रोल और 1.5L टर्बो-डीजल। ये इंजन 7-स्पीड DCA या 6-स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स के साथ जुड़े होते हैं। 1.2L Revotron इंजन 120 हॉर्सपावर और 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क उत्पन्न करता है, जबकि डीजल इंजन 115 हॉर्सपावर और 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है। 

क्या है फीचर्स (Tata Curvv Features)

Tata Curvv में काफी एडवांस फीचर्स दिए गए हैं, जो तकनीकी दृष्टिकोण से बहुत प्रभावशाली हैं। इसमें Level 2 ADAS, मल्टीपल एयरबैग्स, वॉयस-एडेड पैनोरमिक सनरूफ विद मूड लाइटिंग, फ्लश डोर हैंडल्स, 18-इंच अलॉय व्हील्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड फंक्शन, एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल्स, इमरजेंसी ब्रेकिंग असिस्टेंस, 12.3 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.25 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले और हारमन का साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स शामिल हैं। 

इसमें दिए गए ये अत्याधुनिक फीचर्स और शानदार प्रदर्शन, Tata Curvv को एक आकर्षक और सक्षम विकल्प बनाते हैं। अगर आप एक स्टाइलिश और पावरफुल SUV की तलाश में हैं, तो Tata Curvv आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है।

Published On:
Jan 21, 2025