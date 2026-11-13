स्कूटर खरीदने की मची होड़! अक्टूबर में बिक्री 32% उछली, मोटरसाइकिलों की डिमांड क्यों पड़ी धीमी?

भारत के टू-व्हीलर बाजार में अक्टूबर 2026 के दौरान बिक्री के मामले में बड़ा अंतर देखने को मिला है। एक तरफ स्कूटरों की बिक्री में जबरदस्त तेजी आई है, तो दूसरी तरफ मोटरसाइकिलों की बिक्री की रफ्तार धीमी रही। ऑटो कंपनियों के आंकड़े बताते हैं कि टू-व्हीलर बाजार में स्कूटरों की मांग तेजी से बढ़ रही है। आइए जानते हैं कि किस कंपनी की बिक्री में कितना उछाल आया है।

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अक्टूबर में स्कूटरों की बिक्री 32% बढ़ी

सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में स्कूटरों की बिक्री 31.6% बढ़कर 10,96,756 यूनिट रही। पिछले साल अक्टूबर में 8,33,621 स्कूटर बिके थे।

वहीं, मोटरसाइकिलों की बिक्री सिर्फ 6.6% बढ़कर 14,23,118 यूनिट रही, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 13,35,468 यूनिट था।

अक्टूबर में कुल 25,77,810 टू-व्हीलर बिके, जो पिछले साल के मुकाबले 16.1% ज्यादा हैं। मोपेड की बिक्री भी 13% बढ़कर 57,936 यूनिट पहुंच गई।

स्कूटर बिक्री में बजाज और हीरो की बड़ी छलांग

कंपनियों के आंकड़ों पर नजर डालें तो बजाज ऑटो की स्कूटर बिक्री सबसे तेजी से बढ़ी। कंपनी ने अक्टूबर में 65,384 स्कूटर बेचे, जो पिछले साल के मुकाबले 87.3% ज्यादा हैं।

हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री 62.7% बढ़कर 1,00,437 यूनिट और टीवीएस मोटर की बिक्री 44.6% बढ़कर 2,93,175 यूनिट रही।

होंडा 4,17,362 स्कूटरों की बिक्री के साथ सबसे आगे रही। इसकी बिक्री में 15% की बढ़ोतरी हुई। सुजुकी की बिक्री 20.5% बढ़कर 1,22,143 यूनिट और एथर एनर्जी की 30.8% बढ़कर 33,786 यूनिट पहुंच गई।

प्रतीकात्मक तस्वीर

मोटरसाइकिल बाजार में किसे फायदा, किसे नुकसान?

मोटरसाइकिल सेगमेंट में कंपनियों का प्रदर्शन मिला-जुला रहा। हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री 11.3% बढ़कर 6,04,647 यूनिट रही। होंडा की बिक्री 4.8% बढ़कर 2,47,469 यूनिट और रॉयल एनफील्ड की 4% बढ़कर 1,21,527 यूनिट पहुंची।

हालांकि, बजाज ऑटो की मोटरसाइकिल बिक्री 1.8% और टीवीएस की 2.4% घट गई। दूसरी तरफ यामाहा की बिक्री 46.1% बढ़कर 54,650 यूनिट रही।

सात महीने के आंकड़ों में भी स्कूटर आगे

अप्रैल से अक्टूबर 2026 के बीच स्कूटरों की बिक्री 29.8% बढ़कर 59,61,948 यूनिट पहुंच गई। वहीं, मोटरसाइकिलों की बिक्री 9.8% बढ़कर 83,51,818 यूनिट रही।

इस दौरान होंडा ने 20,72,378 और टीवीएस ने 17,23,251 स्कूटर बेचे। बजाज की स्कूटर बिक्री दोगुने से ज्यादा बढ़कर 3,26,366 यूनिट पहुंच गई।

कुल मिलाकर, आंकड़े दिखाते हैं कि मोटरसाइकिलों की कुल बिक्री अब भी ज्यादा है, लेकिन बिक्री बढ़ने की रफ्तार में स्कूटर काफी आगे निकल गए हैं।