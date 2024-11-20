Royal Enfield Goan 350: लॉन्च डेट, फीचर्स और डिजाइन की पहली झलक
रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) अपनी नई बाइक Royal Enfield Goan 350 को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी ने इस बाइक का एक नया टीजर वीडियो जारी किया है। यह बाइक 23 नवंबर को गोवा में आयोजित Motoverse 2024 में पेश की जाएगी। टीजर में ज्यादा जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन कैप्शन में लिखा गया है "5 Days To Go," जिससे इसकी लॉन्च डेट का खुलासा होता है।
Motoverse में दिखेगी झलक
इस नई बाइक को मोटोवर्स 2024 के दूसरे दिन लॉन्च किया जाएगा। यह इवेंट गोवा में 22-24 नवंबर के बीच आयोजित किया जा रहा है। जारी किए गए टीजर में बाइक के कलर, डिजाइन और फीचर्स की हल्की झलकियां दिखाई दी हैं। माना जा रहा है कि इसका लुक मौजूदा Classic 350 मॉडल से काफी मिलता-जुलता होगा।
Engine and Performance
इस बाइक में 350 सीसी का इंजन मिलने की संभावना है, जो 20 बीएचपी की पावर और 27 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसके अलावा, बाइक में 170 एमएम का ग्राउंड क्लीयरेंस और लगभग 197 किलो का वजन हो सकता है। हालांकि, अभी तक कंपनी ने स्पेसिफिकेशन्स को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं दी है।
Design and look
.बाइक का डिजाइन काफी विंटेज होगा। इसमें यू-शेप्ड हैंडलबार और राउंड हेडलैम्प दिए जा सकते हैं। इसके अलावा, टियर-ड्रॉप शेप्ड फ्यूल टैंक इसके लुक को और बेहतर बनाएगा। यह बाइक कई नए रंगों में उपलब्ध हो सकती है, जिससे ग्राहकों के पास अधिक विकल्प होंगे।
Features
नई Royal Enfield Goan 350 में बेहतर हैंडलिंग और आरामदायक राइडिंग अनुभव के लिए एडवांस सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम मिल सकता है। साथ ही, इसमें कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी फीचर्स जोड़े जाने की भी संभावना है।
लॉन्च का इंतजार
रॉयल एनफील्ड के प्रशंसक बेसब्री से इस नई बाइक का इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि यह बाइक कंपनी की क्लासिक सीरीज में एक और शानदार विकल्प जोड़ सकती है। अब सभी की नजरें 23 नवंबर को होने वाली लॉन्चिंग पर टिकी हैं।