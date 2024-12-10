Rolls-Royce ने लॉन्च किया 'कैमियो' मिनिएचर होम डेकोर पीस

Rolls-Royce ने हाल ही में अपने नए मिनिएचर होम डेकोर पीस 'कैमियो' का अनावरण किया है, जो ब्रांड के डिज़ाइन और विरासत का आदान-प्रदान करने वाला एक अनूठा आर्ट पीस है। कैमियो एक स्कल्पचर के रूप में पेश किया गया है जो एक चंचल और परिष्कृत तरीके से Rolls-Royce की शिल्पकला और भव्यता का जश्न मनाता है। यह डिजाइन विशेष रूप से Rolls-Royce के प्रारंभिक ओपन-टॉप कारों की श्रद्धांजलि के रूप में तैयार किया गया है, साथ ही इसका निर्माण आज के Rolls-Royce के गुडवुड फैसिलिटी में उपयोग की जाने वाली तकनीकों को भी दर्शाता है।

कैमियो की डिज़ाइन और सामग्री

कैमियो को सॉलिड ओक और पॉलिश एल्युमिनियम से बनाया गया है, जो Rolls-Royce के प्रतिष्ठित टू-टोन फिनिश को दर्शाता है। इसमें एक चुंबकीय ओक बॉडी है जो एल्युमिनियम चेसिस से जुड़ी होती है, जो "विवाह" (marriage) चरण को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है – वह महत्वपूर्ण क्षण जब बॉडी और ड्राइवट्रेन एक साथ आते हैं।

मॉडल के अंदरूनी हिस्से में ग्रेस व्हाइट रंग है, जो Rolls-Royce का सिग्नेचर रंग है, और इसमें 3D-प्रिंटेड डिजाइन है। इस मूर्तिकला का एक और आकर्षक फीचर है सेल्फ-लेवलिंग व्हील कैप, जो पहियों के घूमने पर भी 'RR' मोनोग्राम को सीधा रखता है। इसके अलावा, एक ड्राइवर फिगर भी है, जो कॉकपिट में बैठा है, जो इसे और अधिक जीवंत और आकर्षक बनाता है।

डिजाइन का उद्देश्य

Rolls-Royce के बेस्पोक डिज़ाइन के विशेषज्ञ योहान बेंचेट्रिट ने कहा, "कैमियो एक चंचल मूर्तिकला का टुकड़ा है, जो Rolls-Royce स्टाइलिंग के मूल सिद्धांतों को दर्शाता है। यह ग्राहकों के घरों में हमारी कलात्मकता लाने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए तैयार किया गया है।"

यह मिनिएचर होम डेकोर पीस अब चुनिंदा Rolls-Royce शोरूम और प्राइवेट ऑफिस बुटीक के माध्यम से उपलब्ध है। इसका डिज़ाइन और इसकी भव्यता, कंपनी की असाधारण कला और शिल्पकला को घरों में लाने का एक अनूठा तरीका है। कैमियो न केवल Rolls-Royce के डिज़ाइन डिएनए की पहचान है, बल्कि यह उन ग्राहकों के लिए एक आदर्श वस्तु बन सकती है जो अपने घरों में कुछ खास और लुभावना चाहते हैं। यह मिनिएचर मूर्तिकला रोल्स-रॉयस के लक्ज़री और शिल्पकला का एक छोटा लेकिन बेहतरीन उदाहरण है।

Rolls-Royce ने अपने नए मिनिएचर होम डेकोर पीस 'कैमियो' के साथ एक और अनूठा कदम उठाया है, जो ब्रांड की कला, शिल्प और भव्यता को न केवल कारों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि इसे घरों में भी लाने की कोशिश करता है। यह पीस सिर्फ एक डिज़ाइन नहीं है, बल्कि Rolls-Royce के हर ग्राहक के लिए एक खास अनुभव बन सकता है।