नवरात्र पर गाड़ी बुक करने से पहले ये पढ़िए ! ये कार एक बार की चार्जिंग में चलेगी 465km

अगर आप नवरात्र पर गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं तो रूक जाइये। पहले ये पढ़िए। क्योंकि Tata की Nexon ने कुछ ऐसे फीचर्स एड किए हैं जिनके बारे में आपको सोचना चाहिए। Electric vehicle यानि EV की दुनिया अपना दबदबा बनाने के लिए लगातार देश-दुनिया की कई दिग्गज कंपनी मैदान में कूद पड़ी है। बाज़ार में अपडेट टेक्नोलॉजी सहित कई तमाम नए फीचर्स के साथ ईवी कारो को लॉन्च किया जा रहा है।

कंपनी का दावा है कि नई सब 4 मीटर इलेक्ट्रिक SUV फुल चार्ज पर 465km की रेंज देती है। कंपनी ने कार के एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन को अपडेट किया है। साथ ही कार में नए कलर के साथ कई सेगमेंट फर्स्ट एडवांस्ड (कंफर्ट और सेफ्टी) फीचर एड किए गए हैं। सेगमेंट में इसका मुकाबला महिंद्रा XUV400 से होने की संभावाना है। टाटा नेक्सॉन ईवी भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक SUV है। इसकी बुकिंग 9 सितंबर को ईवी दिवस के मौके पर शुरू की गई थी। बायर्स इसे 21 हजार रुपए की टोकन मनी देकर ऑफिशियल वेबसाइट से या डीलरशिप पर जाकर बुक कर सकते हैं। नई नेक्सॉन ईवी तीन अलग-अलग ट्रिम और दो वैरिएंट में आएगी। इसमें क्रिएटिव, फियरलेस और इमपावर्ड ट्रिम ऑप्शन मिलेंगे इनके साथ मिड रेंज और लॉन्ग रेंज वैरिएंट का ऑप्शन मिलेगा। टाटा नेक्सॉन ईवी फेसलिफ्ट की कीमत अभी तक सामने नहीं आई हैं।

वर्तमान में नेक्सॉन ईवी की कीमत 14.50 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। नए अपडेट के बाद इसके प्राइस बढ़ाए जा सकते हैं। कार के लुक्स और डिजाइन की बात करें तो नेक्सॉन ईवी अपने पेट्रोल-डीजल वर्जन की तरह ही दिखती है। इसके फ्रंट और रियर लुक को मौजूदा ईवी मॉडल से पूरी तरह से चेंज किया गया है। ये अब पहले से ज्यादा स्पोर्टी नजर आ रही है। इसके फ्रंट में नए LED DRLs स्प्लिट हेडलैंप सेटअप मिलता है। एक दम नए डिजाइन और ज्यादा स्पोर्टी दिखने वाले बम्पर पर नीचे LED हेडलैंप लगाए गए हैं। साइड में फंकी दिखने वाले 16 इंच के डायमंड कट डुअल-टोन अलॉय व्हील के अलावा कुछ चेंज नहीं किया गया है। हालांकि, फ्रंट डोर पर ईवी की बेजिंग नजर आती है। रियर में नेक्सॉन को फुल कनेक्टेड LED टेल लाइट मिलती है, जिसे कंपनी 'X फैक्टर टेल लैंप' कह रही है। इसमें वेलकम और गुडबाय फंक्शन भी मिलता है।

कार में 5 नए कलर इंट्रीड्यूज किए गए हैं। इसमें प्रिस्टीन वाइट, फियरलेस पर्पल, क्रिएटिव ऑसियन, डेटोना ग्रे और फ्लेम रेड शामिल हैं। कार में सबसे बड़ा बदलाव केबिन के अंदर किया गया है। नई नेक्सॉन ईवी फेसलिफ्ट भारतीय ऑटो इंडस्ट्री में पहली कार होगी, जिसमें दो-स्पोक, फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। डेशबोर्ड में एक टच पैनल वाली HVAC यूनिट और सेंटर कंसोल पर नया गियर सिलेक्टर कार को और भी लग्जरी बनाता है। इसके अलावा, टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट में एक नया 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25 इंच का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है।

