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NewsऑटोPM E-DRIVE के तहत EV चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने की तैयारी, जानें कब शुरू होगा काम

PM E-DRIVE के तहत EV चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने की तैयारी, जानें कब शुरू होगा काम

देशभर में EV चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने के लिए PM E-DRIVE के तहत बड़ी रकम मंजूर हो चुकी है, लेकिन अब तक एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ है। वहीं पुरानी FAME-II योजना का ज्यादातर पैसा इस्तेमाल हो चुका है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 22, 2026 17:26 IST
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In Short

  • PM E-DRIVE के तहत 6,562 EV चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए ₹688.84 करोड़ मंजूर किए गए हैं।
  • योजना के लिए कुल ₹2,000 करोड़ रखे गए हैं, लेकिन अभी तक कोई रकम खर्च नहीं हुई है।
  • FAME-II के तहत ₹912.50 करोड़ में से ₹898.37 करोड़ का इस्तेमाल हो चुका है।

PM E-DRIVE scheme: देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने की तैयारी चल रही है। केंद्र सरकार ने PM E-DRIVE योजना के तहत हजारों EV चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए बड़ी रकम मंजूर की है। हालांकि, अभी तक इस मंजूर रकम में से कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है।

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राज्यसभा में बुधवार को दिए गए लिखित जवाब में बताया गया कि PM E-DRIVE योजना के तहत 6,562 सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए ₹688.84 करोड़ के प्रस्ताव मंजूर किए जा चुके हैं। फिलहाल इस रकम में से कुछ भी खर्च नहीं किया गया है।

EV चार्जिंग स्टेशन के लिए ₹2,000 करोड़ रखे गए

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में बताया कि PM E-DRIVE योजना के तहत देशभर में सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए कुल ₹2,000 करोड़ रखे गए हैं।

ये खबर पढ़ना न भूलें: नेशनल हाईवे पर खत्म होगा टोल का झंझट? सरकार ने चुना नया सिस्टम, GPS पर क्यों अटका बड़ा फैसला

इस रकम में से अब तक ₹688.84 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। इस पैसे से 6,562 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन लगाए जाने हैं। हालांकि, अभी तक योजना के तहत कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है।

इन आंकड़ों से साफ है कि सरकार ने नई योजना के तहत प्रस्तावों को मंजूरी देना शुरू कर दिया है, लेकिन चार्जिंग स्टेशन लगाने का काम अभी शुरू नहीं हुआ है।

FAME-II में ज्यादातर पैसा हुआ खर्च

सरकार ने अपने जवाब में पुरानी FAME-II योजना के बारे में भी जानकारी दी है। इस योजना के तहत देशभर में 9,332 सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए ₹912.50 करोड़ रखे गए थे।

इनमें हाईवे के किनारे लगाए जाने वाले चार्जिंग स्टेशन भी शामिल थे। सरकार ने इस योजना के तहत ₹898.37 करोड़ खर्च कर दिए हैं।

इससे पता चलता है कि FAME-II योजना के तहत रखा गया ज्यादातर पैसा इस्तेमाल हो चुका है। अब सरकार PM E-DRIVE योजना के जरिए EV चार्जिंग नेटवर्क को और बढ़ाने पर ध्यान दे रही है।

आने वाले महीनों में तेज हो सकता है काम

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, PM E-DRIVE योजना के तहत आने वाले महीनों में पैसे खर्च होने की रफ्तार बढ़ सकती है। जैसे-जैसे काम आगे बढ़ेगा, चार्जिंग स्टेशन लगाने की शुरुआत भी हो सकती है।

सूत्रों ने कहा कि सरकार इस काम से जुड़ी एजेंसियों और दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम कर रही है। मकसद देशभर में सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशन जल्दी लगाना है। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले समय में इस योजना के तहत काम और खर्च दोनों तेजी से बढ़ेंगे।

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Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 22, 2026