Anti Theft Alarm Feature से लैस होंगे Ola के स्कूटर, MoveOS 4 Software अपडेट किया लॉन्च

आपके पास अगर Ola का Electric Scooter है या खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज है। ओला इलेक्ट्रिक ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटरों के लिए 18 जनवरी MoveOS 4 Software अपडेट ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। इस सॉफ्टवेयर में सबसे खास फीचर 'Anti Theft Alarm Feature'है। ये फीचर कार में मिलने वाले सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम की तरह काम करता है। सॉफ्टवेयर अपडेशन के बाद अगर आपके स्कूटर को कोई चुराने की कोशिश करता है या कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो स्कूटर में मौजूद सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन भेजकर अलर्ट कर देगा। इसके अलावा स्कूटर तेज बीप साउंड की आवाज के साथ भी अलर्ट करेगा।

नया इंटरफैस मिलेगा

ओला ने 15 अक्टूबर 2023 को मूवOS 4 पेश किया था। अब कंपनी ने इसका अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया है। साथ ही मूवOS 4 में आने वाली प्रॉब्लम को भी ठीक किया है। इस अपडेट के बाद यूजर्स को नया इंटरफेस मिलेगा। इसमें नेविगेशन स्क्रीन को छेड़े बिना सिंगल टैप से कई फीचर्स ऑपरेट कर पाएंगे। कंपनी ने मूवOS 4 को पहली बार 2023 में 50,000 बीटा यूजर्स के लिए रोलआउट किया था।

100 से ज्यादा फीचर्स मिलेंगे

100 से ज्यादा फीचर्स से लैस यह सॉफ्टवेयर कुछ सेगमेंट-फर्स्ट फीचर के साथ आता है। यह कंपनी के पोर्टफोलियो में शामिल ओला S1 जनरेशन 1, S1 प्रो (सेकेंड जनरेशन) और S1 एयर में अपडेट किया जा सकता है। कंपनी अगले 7 दिन में OTA अपडेट के जरिए मूवOS 4 सॉफ्टवेयर को रोलआउट कर लेगी। नया सॉफ्टवेयर फिलहाल S1 X में अपडेट नहीं हो पाएगा। कंपनी का कहना है कि आने वाले महीनों में S1 X में भी सॉफ्टवेयर अपडेशन मिलेगा।

बायोमेट्रिक ऐप लॉक/अनलॉक

इसके साथ ही ओला ने कस्टमर्स को बायोमेट्रिक ऐप से स्कूटर लॉक/अनलॉक करने की सुविधा दी है। एप्लिकेशन को खोलने के लिए राइडर को चेहरे या उंगली का उपयोग करना होगा। इसके अलावा, हिल होल्ड और हिल डिसेंट कंट्रोल, गैराज मोड, बेहतर रीजनरेशन, प्रोफाइल कंट्रोल, केयर मूड, कॉन्सर्ट मोड, बढ़ी हुई रेंज और बेहतर प्रॉक्सिमिटी अनलॉक जैसे अन्य फीचर्स भी पेश किए गए हैं।

ओला मैप्स भी अपडेट किया गया

नए मूवOS अपडेट में ओला मैप्स को भी अपडेट किया गया है। नए नेविगेशन सिस्टम में ओला के हाइपरचार्जर नेटवर्क को इंटीग्रेटेड किया गया है। यह 'फाइंड माई स्कूटर' और 'ऐप से शेयर लोकेशन' जैसी सुविधाएं भी देता है। ओला ने एक नया राइड जर्नल फीचर भी पेश किया है जो हर यात्रा पर एवरेज स्पीड, बैटरी यूज, रेंज, रीजेन, पैसे की बचत और तय की गई दूरी दिखाएगा।