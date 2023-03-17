अब सिर्फ 45 मिनट में दिल्ली से मेरठ

देश की पहली रैपिड रेल अब आपको सफर कराने के लिए तैयार है, जो 160 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी और आने वाले समय में महज 45 मिनट में आप मेरठ से दिल्ली तक का सफर तय कर पाएंगे।रैपिड रेल का ट्रायल रन जारी है। जिसमें ये अपने फुल स्पीड से दौड़ चुकी है और अब इसके पहले सेक्शन की शुरुआत कभी भी हो सकती है।

रैपिड रेल का पहला सेक्शन गाजियाबाद के दुहाई से साहिबाबाद तक 17 किलोमीटर का है। दुहाई से गाजियाबाद के बीच 5 स्टेशन हैं। साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो। हाईटेक सुविधाओं से लैस इस रैपिड रेल में जल्द ही आपके सफर करने का सपना पूरा होने जा रहा है। ट्रेन के डिब्बों में 2 बाई 2 सीट पर बैठकर आप आरामदायक सफर का आनंद उठा सकेंगे। इसके अलावा यात्री खड़े होकर भी सफर कर सकेंगे। हर ट्रेन में एक डिब्बा महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा।

रैपिड रेल में सफर करने पर किराए को लेकर मंथन जारी है। पहले चरण के बाद इस प्रोजेक्ट को दुहाई से मेरठ तक बढ़ाया जाएगा, मेरठ साउथ तक दूसरे चरण में काम होगा, और तीसरे चरण में साहिबाबाद से दिल्ली के बीच काम पूरा होगा। जिसके बाद 2025 में रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ के बीच दौड़ती नजर आएगी। दिल्ली से मेरठ तक का रूट 82 किलोमीटर का है, जिसमें 14 किलोमीटर हिस्सा दिल्ली। जबकि 68 किलोमीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ तक के रूट में 25 स्टेशन हैं।

दिल्ली से मेरठ के बीच पूरे रूट के निर्माण के बाद 30 रैपिड ट्रेनों को चलाने की तैयारी है। गाजियाबाद के दुहाई यार्ड में रैपिड रेल कॉरिडोर का ऑपरेशन और कमांड कंट्रोल सेंटर तैयार किया जा रहा है। जल्द शुरू होने वाले पहले चरण के साथ ही पूरे रूट पर दौड़ने वाली सभी रैपिड ट्रेनों का संचालन और नियंत्रण इसी सेंटर से कमांड किया जाएगा।