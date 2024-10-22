दिल्ली में नया कैंपेन: रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ

दिल्ली में नया कैंपेन

दिल्ली सरकार ने पॉल्यूशन को कम करने के लिए एक नया कैंपेन शुरू किया है: "रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ"। यह पहल प्रदूषण की बढ़ती समस्या के मद्देनज़र की गई है, खासकर दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान, जब पटाखों से हवा में प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है।

कैंपेन का उद्देश्य

इस कैंपेन का मुख्य उद्देश्य यह है कि जब भी ट्रैफिक लाइट लाल हो, तब गाड़ी का इंजन बंद कर दिया जाए। इससे न केवल हवा की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि शहर में बढ़ते प्रदूषण को भी कम करने में मदद मिलेगी।

शुरुआत और अपील

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 21 अक्टूबर को इस कैंपेन की शुरुआत की। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ आईटीओ की रेड लाइट पर पहुंचकर ड्राइवरों से अपील की कि वे रेड लाइट पर अपने वाहनों का इंजन बंद करें। उन्होंने कहा, "दिल्ली वालों को बाहर से आने वाले प्रदूषण का सामना करना पड़ता है।"

प्रदूषण पर ध्यान

दिल्ली सरकार का कहना है कि सर्दियों में डस्ट पॉल्यूशन, व्हीकल पॉल्यूशन, और पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। गोपाल राय ने बताया कि आनंद विहार में सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं, लेकिन डीजल बसें भी धुआं उड़ा रही हैं।

निष्कर्ष

"रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ" कैंपेन एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे दिल्लीवाले प्रदूषण को कम करने में योगदान दे सकते हैं। इस पहल से उम्मीद है कि लोग अपने वाहनों का इंजन बंद करके प्रदूषण को कम करने में मदद करेंगे और शहर की हवा को साफ रखने में सहारा देंगे