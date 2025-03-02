Mini Women Big Adventure Drive: सशक्तिकरण और एकता का प्रतीक

हाल ही में आयोजित "मिनी वीमेन बिग एडवेंचर" ड्राइव सफलता के साथ पूरा हुआ। यह इवेंट महिलाओं के सशक्तिकरण और लग्जरी कार ड्राइविंग की दुनिया में काफी अहम है। इस प्रोग्राम की शुरुआत Mini Bird Automotives से हुई, जहां Queen’s Drive Club की मेंबर्स शामिल हुईं।

यह क्लब उन महिलाओं का एक ग्रुप है, जो लग्जरी कारों की शौकीन हैं और उन्हें ड्राइव करने का जुनून रखती हैं। इस शानदार ड्राइव का नेतृत्व Big Boy Toyz की COO और Queen’s Drive Club की अध्यक्ष, रितिका जतिन आहूजा ने किया। इस आयोजन का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना, समाज में मौजूद रूढ़ियों को तोड़ना और सड़क पर महिला ड्राइवरों की एकता को दिखाना था।

Queen’s Drive Club: एक नया बदलाव

Queen’s Drive Club केवल एक लग्जरी ड्राइविंग ग्रुप ही नहीं, बल्कि महिलाओं को सशक्त बनाने और एकजुट करने का एक मंच भी है। इसकी संस्थापक रितिका जतिन आहूजा का मानना है कि यह क्लब सिर्फ महंगी कारें चलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महिलाओं को एकजुट करके एक मजबूत नेटवर्क बनाने का जरिया भी है।

इस कार्यक्रम में महिलाओं ने अपने शानदार सुपरकार्स के साथ Mini Bird Automotives से Roseate तक ड्राइव की। यह सिर्फ एक सफर नहीं था, बल्कि यह इस बात का सबूत था कि महिलाएं भी आत्मविश्वास और जुनून के साथ सड़क पर राज कर सकती हैं।

कैसा रहा एक्सपीरियंस

Queen’s Drive Club की मेंबर प्रणिता बवेजा ने अपने एक्सपीरियंस को साझा करते हुए कहा कि रितिका के लीडरशिप में इस क्लब का हिस्सा बनना मेरे लिए बेहद खास है। यह सिर्फ एक ड्राइव नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण और लग्जरी का एक्सपीरियंस है। इन शानदार कारों को कॉन्फिडेंस के साथ ड्राइव करती हुई महिलाओं को देखना वाकई अच्छा है।

Queen’s Drive Club का फ्यूचर

Queen’s Drive Club का गोल महिलाओं को एक ऐसा स्टेज देना है, जहां वे न केवल अपनी कार ड्राइविंग की इंटरेस्ट को साझा कर सकें, समाज में अपनी अलग पहचान बना सकें। रितिका कहती हैं कि हमारा क्लब सिर्फ महिला ड्राइवरों का ग्रुप नहीं है, इस कल्ब की महिलाएं यह साबित कर रही हैं कि वे सिर्फ कार ही नहीं चला सकतीं, बल्कि हर सेक्टर में नेतृत्व भी कर सकती हैं। यह इवेंट एक नई शुरुआत की ओर इशारा करता है, जहां महिलाएं न सिर्फ सड़क पर बल्कि हर सेक्टर में अपनी जगह बना रही हैं।