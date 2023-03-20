Maruti की शानदार कार मिल रही है स्कूटर की कीमत में

Maruti की शानदार कार स्कूटर की कीमत में
मारुति की ऐसी ही पॉपुलर कारों में से एक है सियाज (Maruti Suzuki Ciaz) सेडान के तौर पर हैचबैक को काफी पसंद किया जा रहा है। अगर आप भी सियाज खरीदना चाहते हैं और आपका बजट कम है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको आप केवल एक स्कूटर की कीमत जितने डाउन पेमेंट पर ले सकते हैं। साथ ही इस पर आने वाली किस्त भी काफी कम होगी। सियाज को अब मात्र 1 लाख रुपये का डाउन पेमेंट से घर ले जाया जा सकता है।
चलिए बताते हैं फाइनेंस का पूरा गणित
उससे पहले बता दें कि मारुति सुजुकी कंपनी ने हाल ही में इस गाड़ी का एक अपडेट भी दिया है, जिसके बाद कार में ईएसपी और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स को स्टैंडर्ड कर दिया गया है।
Ciaz Sigma
कीमतः 9.20 लाख रुपये
लोन टेन्योरः 5 साल
ब्याज दरः 10 प्रतिशत
डाउन पेमेंटः 1 लाख
किस्तः 19,668 रुपये
Ciaz Delta
कीमतः 9.53 लाख रुपये
लोन टेन्योरः 5 साल
ब्याज दरः 10 प्रतिशत
डाउन पेमेंटः 1.10 लाख
किस्तः 20,976 रुपये
Ciaz Zeta
कीमतः 10.04 लाख रुपये
लोन टेन्योरः 5 साल
ब्याज दरः 10 प्रतिशत
डाउन पेमेंटः 1.18 लाख
किस्तः 22,487 रुपये
Ciaz Alpha
कीमतः 10.67 लाख रुपये
लोन टेन्योरः 5 साल
ब्याज दरः 10 प्रतिशत
डाउन पेमेंटः 1.27 लाख
किस्तः 24,213 रुपये
कितना दमदार है इंजन?
सियाज में अपडेटेड 1.5 लीटर चार सिलेंडर इंजन दिया गया है. ये 104 पीएस की पावर और 138 एनएम का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम हैं। कंपनी के अनुसार सियाज का मैनुअल ट्रांसमिशन 20.65 किमी प्रति लीटर और ऑटोमैटिक वेरिएंट 20.04 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती है।