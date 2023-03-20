Maruti की शानदार कार मिल रही है स्कूटर की कीमत में

मारुति ने हमेशा से ही अपने ग्राहकों को कम कीमत में ज्यादा देने का प्लान रहता है और इन कारों की मेंटेन करना भी काफी सस्ता रहता है। मारुति बजट कार से लेकर हैचबैक, एसयूवी या सेडान तक में कारों की बड़ी रेंज उपलब्ध कराती है। मारुति की ऐसी ही पॉपुलर कारों में से एक है सियाज (Maruti Suzuki Ciaz) सेडान के तौर पर हैचबैक को काफी पसंद किया जा रहा है। अगर आप भी सियाज खरीदना चाहते हैं और आपका बजट कम है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको आप केवल एक स्कूटर की कीमत जितने डाउन पेमेंट पर ले सकते हैं। साथ ही इस पर आने वाली किस्त भी काफी कम होगी। सियाज को अब मात्र 1 लाख रुपये का डाउन पेमेंट से घर ले जाया जा सकता है।

advertisement

चलिए बताते हैं फाइनेंस का पूरा गणित

उससे पहले बता दें कि मारुति सुजुकी कंपनी ने हाल ही में इस गाड़ी का एक अपडेट भी दिया है, जिसके बाद कार में ईएसपी और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स को स्टैंडर्ड कर दिया गया है।

Ciaz Sigma

कीमतः 9.20 लाख रुपये

लोन टेन्योरः 5 साल

ब्याज दरः 10 प्रतिशत

डाउन पेमेंटः 1 लाख

किस्तः 19,668 रुपये

Ciaz Delta

कीमतः 9.53 लाख रुपये

लोन टेन्योरः 5 साल

ब्याज दरः 10 प्रतिशत

डाउन पेमेंटः 1.10 लाख

किस्तः 20,976 रुपये

Ciaz Zeta

कीमतः 10.04 लाख रुपये

लोन टेन्योरः 5 साल

ब्याज दरः 10 प्रतिशत

डाउन पेमेंटः 1.18 लाख

किस्तः 22,487 रुपये

Ciaz Alpha

कीमतः 10.67 लाख रुपये

लोन टेन्योरः 5 साल

ब्याज दरः 10 प्रतिशत

डाउन पेमेंटः 1.27 लाख

किस्तः 24,213 रुपये

कितना दमदार है इंजन?

सियाज में अपडेटेड 1.5 लीटर चार सिलेंडर इंजन दिया गया है. ये 104 पीएस की पावर और 138 एनएम का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम हैं। कंपनी के अनुसार सियाज का मैनुअल ट्रांसमिशन 20.65 किमी प्रति लीटर और ऑटोमैटिक वेरिएंट 20.04 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती है।