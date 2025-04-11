scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsऑटोअब और भी सेफ बनी Maruti WagonR, सभी वैरिएंट्स में मिलेंगे 6 एयरबैग

अब और भी सेफ बनी Maruti WagonR, सभी वैरिएंट्स में मिलेंगे 6 एयरबैग

Maruti Suzuki WagonR अब और सेफ हो गई है। कंपनी ने कीमतों में इजाफा के साथ उसके सेफ्टी फीचर्स को भी अपग्रेड किया है।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Apr 11, 2025 16:09 IST

Maruti Suzuki ने अपनी सबसे पॉपुलर हैचबैक WagonR और Eeco को और भी सेफ बना दिया है। अब इन दोनों गाड़ियों में सभी वैरिएंट्स में 6 Airbags Standard मिलेंगे। पहले WagonR में सिर्फ 2 फ्रंट एयरबैग मिलते थे, लेकिन अब से सभी वैरिएंट्स में 6 एयरबैग अनिवार्य कर दिए गए हैं।

advertisement

E20 फ्यूल पर भी चलेगी अब WagonR

WagonR और Eeco दोनों अब E20 Fuel Compatible हैं। इसका मतलब है कि अब ये गाड़ियां 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल के मिक्स से भी आसानी से चल सकेंगी। ये एक बड़ा बदलाव है जो फ्यूचर की ग्रीन मोबिलिटी की तैयारी को दिखाता है।

नए फीचर्स जोड़े गए, लेकिन लुक वही पुराना

MY2025 अपडेट के तहत WagonR में अब नया तीन प्वाइंट रियर सेंटर सीट बेल्ट मिलेगा, जो पहले लैप बेल्ट हुआ करता था। बाकी फीचर्स जैसे ABS with EBD, ESP, Rear Parking Sensors, और Central Locking पहले की तरह मिलते रहेंगे।

इंटीरियर और एक्सटीरियर नहीं बदला

WagonR के इंटीरियर और एक्सटीरियर डिजाइन में कोई खास बदलाव नहीं किया गया है। इसमें अब भी Electrically Adjustable ORVMs, 14-inch Alloy Wheels, Dual-Tone Dashboard, Steering-Mounted Controls, और 7-inch Touchscreen (Apple CarPlay और Android Auto) जैसे फीचर्स मौजूद हैं।

इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन

WagonR दो इंजन ऑप्शन में आती है:

1.0-litre, 3-cylinder पेट्रोल इंजन (67PS, 89Nm)

1.2-litre, 4-cylinder पेट्रोल इंजन (90PS, 113Nm)

दोनों इंजन अब E20 फ्यूल रेडी हैं और इनमें 5-speed Manual या AMT Gearbox का ऑप्शन मिलता है। 1.0L इंजन में CNG वेरिएंट भी आता है, जो सिर्फ Manual Transmission में मिलता है।

WagonR बनी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार

Maruti WagonR ने फिर एक बार बिक्री के मामले में बाजी मारी है। FY25 में WagonR की कुल 1,98,451 यूनिट्स बिकीं, जो Tata Punch की 1,96,572 यूनिट्स से ज्यादा है। ये लगातार चौथा साल है जब WagonR टॉप पर रही है।

महंगी हो गई WagonR

8 अप्रैल 2025 को Maruti Suzuki ने अपने कई मॉडल्स की कीमतें बढ़ाईं, जिनमें WagonR भी शामिल है। WagonR की कीमत में ₹14,000 तक का इजाफा किया गया है। कंपनी ने इसका कारण इनपुट कॉस्ट, ऑपरेशनल खर्च, और नए फीचर्स को बताया है।
 

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Apr 11, 2025