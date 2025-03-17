Maruti Suzuki लवर्स को लगा झटका! फिर बढ़ेगी कीमत, कंपनी ने कहा...

scorecardresearch
अगर आप Maruti Suzuki की गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, तो जल्दी फैसला लें क्योंकि अप्रैल 2025 से कंपनी अपनी गाड़ियों की कीमतें फिर बढ़ाने जा रही है।

New Delhi,UPDATED: Mar 17, 2025 14:23 IST
अगर आप Maruti Suzuki की गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, तो जल्दी फैसला लें क्योंकि अप्रैल 2025 से कंपनी अपनी गाड़ियों की कीमतें फिर बढ़ाने जा रही है। भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी है कि इस बार कीमतों में 4% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। यह बढ़ोतरी अलग-अलग मॉडलों पर अलग-अलग होगी।

क्यों बढ़ रही हैं कीमतें?

Maruti Suzuki ने कीमतों में बढ़ोतरी का कारण कच्चे माल की लागत और ऑपरेशनल खर्चों में बढ़ोतरी बताया है। कंपनी का कहना है कि वह लागत को कंट्रोल करने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन बढ़ती लागत का असर ग्राहकों पर डालना जरूरी हो गया है।

किन गाड़ियों पर होगा असर?

हालांकि, कंपनी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि किन-किन मॉडलों की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी होगी। Maruti Suzuki भारतीय बाजार में हैचबैक से लेकर प्रीमियम SUV तक कई गाड़ियां बेचती है।

2025 में पहले भी बढ़ी हैं कीमतें

कंपनी ने दिसंबर 2024 में घोषणा की थी कि जनवरी 2025 से कारों की कीमतों में 1,500 रुपये से 32,500 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। इसके बाद फिर से फरवरी में कंपनी ने अपनी कारों की कीमतें बढ़ाईं।

Maruti Suzuki भारत में कौन-कौन से मॉडल बेचती है?

Maruti Suzuki भारत में कई पॉपुलर मॉडल बेचती है, जिनमें शामिल हैं:

हैचबैक: Alto K10, S-Presso, Celerio, Wagon R, Ignis, Swift, Baleno

सेडान: Dzire, Ciaz

SUV और MPV: Fronx, Brezza, Ertiga, Grand Vitara, XL6, Jimny, Invicto

अगर आप भी Maruti Suzuki की गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो तो अप्रैल से पहले बुकिंग कराना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।

