Lamborghini Revuelto भारत में ₹8.89 करोड़ में लॉन्च, क्या है इसकी खासियत पढ़िए पूरी खबर

Lamborghini India ने 6 दिसंबर नई सुपरकार Revuelto को भारतीय बाजार में लान्च कर दिया है। मुंबई में हुए लॉन्चिंग इवेंट में बताया गया कि यह भारत में लैम्बॉर्गिनी की अब तक की सबसे महंगी और सबसे पावरफुल कार है। लग्जरी कार निर्माता कंपनी का दावा है कि ये प्लगइन हाइब्रिड V12 इंजन के साथ आने वाली पहली सुपरकार है, जो 100kmph की स्पीड पकड़ने में सिर्फ 2.5 सेकेंड का समय लेती है। इटालियन सुपरकार मैन्युफैक्चरर ने इसे एवेंटाडोर LB744 की जगह उतारा है, जिसे 2022 में डिस्कंटीन्यू कर दिया गया था। रेव्यूल्टो की कीमत 8.89 करोड़ रुपए (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। कंपनी भारत में इस गाड़ी की बिक्री कम्पलीट बिल्ड यूनिट (CBU) रूट से करेगी। जल्द ही इसकी डिलीवरी शुरू की जाएगी, जहां इसका मुकाबला फेरारी SF90 स्ट्राडेल से रहेगा। कंपनी ने लेम्बोर्गिनी रेव्यूल्टो को एक ऑल-कार्बन मोनोकोक चेसिस पर तैयार किया है। कार को मॉडर्न बनाने के लिए शार्प एंगल और स्टाइलिश डोर दिए गए हैं। फ्रंट में LED हेडलाइट्स और थर्माप्लास्टिक बंपर मिलता है। रियर में V12 बैजिंग के साथ दो बड़े हाई-माउंटेड एग्जॉस्ट दिए गए हैं, जिनके दोनों तरफ Y-शेप के टेललैंप्स लगे हैं। इसके अलावा, एक्टिव स्पॉइलर भी दिया गया है, जो ड्राइव मोड के हिसाब से तीन पोजिशन पर सेट होता है। कार के साइड में डोर पर लगे ORVMs, बड़े एयर स्कूप और पिरेली पी जीरो टायर के साथ 21-इंच के नए स्टायलिश अलॉय व्हील दिए गए हैं। व्हील में अलग-अलग डिजाइन और फिनिश का ऑप्शन मिलता है, साथ ही आप इसमें बड़े व्हील का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। कार में परफॉर्मेंस के लिए प्लगइन हाइब्रिड सेटअप के साथ लेम्बोर्गिनी रेव्यूल्टो में 6.5-लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड V12 इंजन दिया गया है, जो 9250rpm पर 803bhp की पावर और 6750rpm पर 712Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। इंजन से 3 इलेक्ट्रिक मोटरें (एक आगे और दो पीछे) कनेक्टेड हैं।

मोटर और इंजन का कंबाइंड पावर आउटपुट 1015PS है। मोटर को पावर देने के लिए 3.5kWh बैटरी पैक दिया गया है। इंजन को 8-स्पीड ड्यूल-क्लच गियरबॉक्स के साथ ट्यून किया गया है, जो सभी पहियों पर पावर सप्लाई करता है। इसमें 13 अलग-अलग राइडिंग मोड्स भी मिलते हैं। लैम्बॉर्गिनी का दावा है कि रेव्यूल्टो सिर्फ 2.5 सेकेंड में 0 से 100kmph की स्पीड पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 350kmph है। रेव्यूल्टो में प्रीमियम डैशबोर्ड के साथ आरामदायक और स्पोर्टी टू-सीटर केबिन दिया गया है। डैशबोर्ड पर 8.4-इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन, 12.3-इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और हेक्सागोनल शेप में 3D-प्रिंटेड AC वेंट्स मिलते हैं। ड्राइव के लिए फ्लैट-बॉटम मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग व्हील लगा है, जिससे म्यूजिक, ब्लूटूथ और ऑडियो को कंट्रोल किया जा सकता है। सीटों पर लेदर और कोर्सा टैक्स फैब्रिक कॉम्बिनेशन वाली अपहोल्स्ट्री दी गई है। इसकी इंटीरियर अपहोल्स्ट्री को 70 अलग-अलग कलर ऑप्शन में कस्टमाइज किया जा सकता है। सेफ्टी के लिए इसमें कई एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, नेविगेशन, हिल असिस्ट और कनेक्टेड कार तकनीक जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इटालियन कार मेकर कंपनी लेम्बोर्गिनी ने हाल ही में हुए मोंटेरे कार वीक में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लैंजाडोर का कॉन्सेप्ट मॉडल पेश किया था। ये कार 2024 में लॉन्च की जा सकती है। नई लेम्बोर्गिनी लैंजाडोर को कंपनी की नई डिजाइन लैंग्वेज पर डेवलप किया गया है। इसमें नए एंगुलर बॉडी पैनल जोड़े गए हैं। रियर में 2+2 सीटिंग कॉन्फिगरेशन के साथ फाइटर जेट जैसा केबिन दिया गया है। इसमें एक्टिव सस्पेंशन और रियर व्हील ड्राइव स्टीयरिंग व्हील जैसे फीचर्स जोड़े गए हैं।