हुंडई क्रेटा एन लाइन की बुकिंग शुरू, 11 मार्च को भारत में होगी लॉन्च

हुंडई मोटर इंडिया ने आज क्रेटा एन लाइन के लिए बुकिंग शुरू करने की घोषणा की। वाहन को कार निर्माता की किसी भी सिग्नेचर डीलरशिप पर या इसके क्लिक टू बाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से 25,000 रुपये की टोकन राशि पर बुक किया जा सकता है।



WRC-प्रेरित डिजाइन के आधार पर, हुंडई क्रेटा एन लाइन में एन लाइन प्रतीक के साथ एक चिकना ग्रिल और लाल आवेषण के साथ एक नया फ्रंट बम्पर डिजाइन मिलता है। वाहन लाल फ्रंट और रियर ब्रेक कैलिपर्स के साथ नए 18-इंच मिश्र धातु पहियों पर बैठता है। इसके अतिरिक्त, साइड सिल पर लाल इंसर्ट हैं। पीछे के डिज़ाइन में भी बदलाव किया गया है और इसमें एक स्किड प्लेट है जिसमें लाल इंसर्ट और एक ट्विन-टिप एग्जॉस्ट है।

क्रेटा एन लाइन की डिज़ाइन भाषा को फ्रंट, साइड और रियर प्रोफाइल पर एन लाइन प्रतीक के उपयोग के साथ और भी निखारा गया है।

हुंडई क्रेटा एन लाइन 42 मानक सुरक्षा सुविधाओं से भरी हुई है, जिसमें छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण (ईएससी), ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और हिल असिस्ट कंट्रोल (एचएसी) शामिल हैं। इसके अलावा, 70 से अधिक उन्नत सुरक्षा सुविधाएँ हैं।

स्टैंडर्ड क्रेटा में दिखने वाले डुअल-टोन के विपरीत, केबिन में ऑल-ब्लैक फिनिश है। विशेषताएं कमोबेश समान हैं, लेकिन क्रेटा एन लाइन में एक नया स्टीयरिंग व्हील और एन लाइन-फोकस्ड गियर लीवर है। अन्य एन लाइन मॉडल की तरह, क्रेटा एन लाइन में मेटल पैडल हैं।

क्रेटा एन लाइन में काली छत के साथ विशेष थंडर ब्लू रंग है।

पावरट्रेन की बात करें तो हुंडई क्रेटा एन लाइन 6-स्पीड एमटी और 7-स्पीड डीसीटी विकल्पों के साथ 1.5-लीटर कप्पा टर्बो जीडीआई पेट्रोल इंजन (160पीएस और 253एनएम) द्वारा संचालित है। हमें उम्मीद है कि वाहन को हुंडई आई20 एन लाइन और हुंडई वेन्यू एन लाइन की तरह एक रीट्यून सस्पेंशन और स्पोर्टियर एग्जॉस्ट नोट मिलेगा।

क्रेटा एन लाइन की कीमत 19 लाख रुपये से 22 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच होने की उम्मीद है।