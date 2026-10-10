SUV खरीदने वालों की पहली पसंद Creta, सितंबर में Victoris समेत इन गाड़ियों की रही धूम

भारतीय बाजार में एसयूवी (SUV) गाड़ियों की डिमांड लगातार बनी हुई है। ग्राहक छोटे से लेकर बड़े सेगमेंट तक में एसयूवी बॉडी स्टाइल वाली गाड़ियों को पसंद कर रहे हैं। मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में भी सितंबर महीने के दौरान अच्छी बिक्री देखने को मिली है। कंपनियों ने इस दौरान कुल 69,813 गाड़ियां बेचीं। अगस्त के मुकाबले इस सेगमेंट की बिक्री में 4.4 फीसदी की मंथ-ऑन-मंथ ग्रोथ दर्ज की गई। बिक्री के मामले में हुंडई क्रेटा पहले नंबर पर रही, जबकि मारुति सुजुकी विक्टोरिस ने दूसरा स्थान हासिल किया।

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Hyundai Creta बनी सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV

ऑटो पंडित्ज की रिपोर्ट के मुताबिक, हुंडई क्रेटा सितंबर में मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। कंपनी ने इसकी 17,657 यूनिट्स बेचीं। अगस्त में क्रेटा की 16,288 यूनिट्स की बिक्री हुई थी। इस तरह इसकी बिक्री में महीने-दर-महीने 8.4 फीसदी का इजाफा हुआ।

क्रेटा ने बिक्री के मामले में बाकी गाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए अपनी पहली पोजिशन बरकरार रखी। इसके बिक्री आंकड़ों में इलेक्ट्रिक मॉडल की बिक्री भी शामिल है।

(Photo: Aaj Tak)

Maruti Victoris दूसरे नंबर पर पहुंची

मारुति सुजुकी विक्टोरिस ने सितंबर में शानदार प्रदर्शन किया। कंपनी ने इसकी 13,111 यूनिट्स बेचीं, जबकि अगस्त में यह आंकड़ा 12,978 यूनिट्स था। इस तरह विक्टोरिस की बिक्री में 1 फीसदी की मंथ-ऑन-मंथ ग्रोथ दर्ज की गई।

विक्टोरिस इस सेगमेंट में दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी रही। वहीं, किआ सेल्टॉस ने तीसरा स्थान हासिल किया। सितंबर में सेल्टॉस की 12,593 यूनिट्स बिकीं, जबकि अगस्त में कंपनी ने इसकी 11,716 यूनिट्स बेची थीं।

Grand Vitara और Tata Sierra की बिक्री

मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा की सितंबर में 8,513 यूनिट्स बिकीं। अगस्त में इसकी 7,808 यूनिट्स की बिक्री हुई थी। वहीं, टाटा सिएरा की 7,205 यूनिट्स बिकीं। टाटा सिएरा के आंकड़ों में इलेक्ट्रिक मॉडल की बिक्री भी शामिल है।

टोयोटा हाइराइडर की बात करें तो सितंबर में इसकी 7,115 यूनिट्स बिकीं। इस तरह ग्रैंड विटारा, टाटा सिएरा और टोयोटा हाइराइडर की बिक्री भी मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में दर्ज की गई।

इन SUV की बिक्री भी रही चर्चा में

सितंबर महीने में स्कोडा कुशाक की 1,152 यूनिट्स और फॉक्सवैगन टाइगुन की 994 यूनिट्स बिकीं। वहीं, होंडा एलिवेट की 599 यूनिट्स, रेनो डस्टर की 465 यूनिट्स और निसान टेकटॉन की 409 यूनिट्स की बिक्री हुई।

इन सभी 10 गाड़ियों की कुल बिक्री सितंबर में 69,813 यूनिट्स रही। आंकड़ों से साफ है कि मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में हुंडई क्रेटा सबसे आगे है, जबकि मारुति सुजुकी विक्टोरिस और किआ सेल्टॉस भी ग्राहकों के बीच मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं।