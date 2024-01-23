Hero की पावरफुल बाइक Mavrick आज होगी लॉन्च, Royal Enfield Classic 350 से मुकाबला

scorecardresearch
बाइक में कंफर्ट राइडिंग के लिए फ्रंट में टेलिस्कोपिक फोर्क्स और रियर में ड्यूल स्प्रिंग्स दिए गए हैं। बाइक डायमंड-कट अलॉय व्हील पर चलेगी। ब्रेकिंग के लिए इसमें ड्यूल-चैनल ABS के साथ दोनों सिरों पर सिंगल डिस्क ब्रेक मिलेंगे।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jan 23, 2024 10:51 IST
Hero MotoCorp आज इंडियन मार्केट में अपनी सबसे प्रीमियम और पावरफुल बाइक Mavrick 440 लॉन्च करने जा रही है
Hero MotoCorp आज इंडियन मार्केट में अपनी सबसे प्रीमियम और पावरफुल बाइक Mavrick 440 लॉन्च करने जा रही है

Hero MotoCorp आज इंडियन मार्केट में अपनी सबसे प्रीमियम और पावरफुल बाइक Mavrick 440 लॉन्च करने जा रही है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 2 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। भारत में इसका मुकाबला रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, हार्ले डेविडसन X440, जावा 350 और होंडा CB350 जैसी बाइक्स से होगा। बाइक को हार्ले डेविडसन X440 के प्लेटफॉर्म पर डेवलप किया गया है, लेकिन इसके लुक और डिजाइन में बदलाव देखने को मिलेंगे। यह रोडस्टर स्टाइल बाइक रेट्रो थीम के साथ मॉडर्न टच से लैस होगी। 

Also Read: Anti Theft Alarm Feature से लैस होंगे Ola के स्कूटर, MoveOS 4 Software अपडेट किया लॉन्च

हीरो मावरिक डिजाइन और बॉडी

कंपनी ने हाल ही में अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बाइक के कई टीजर जारी किए हैं। इनमें बाइक के डिजाइन और स्पेक्स की जानकारी दी गई है। बाइक के फ्रंट में ट्विन H-शेप्ड DRL के साथ राउंड हेडलैंप दिया गया है।
गाड़ी में ट्यूबलर स्टाइल हेंडल बार, कर्व फ्यूल टैंक और सिंगल सीट है। इसमें LED इंडिकेटर्स के साथ फुल LED लाइटिंग और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ LCD डिस्प्ले जैसे मॉर्डन फीचर्स हैं। अपकमिंग बाइक में मजबूत टैंक के साथ स्पोर्टी टैंक श्राउड दिए गए हैं। इसके सिंगल पीस सीट की कॉन्टूर्ड डिजाइन और शार्प लुक्स वाला एग्जॉस्ट इसके एस्थेटिक्स को काफी दमदार दिखाता है। 

हीरो मावरिक इंजन और परफॉर्मेंस

मावरिक में हार्ले डेविडसन X440 वाला इंजन ही इस्तेमाल किया गया है। हालांकि इसमें माइनर बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यह 440cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन 47BHP की पावर और 37NM का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। 

हीरो मावरिक फीचर्स 

इसका नेगेटिव LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल एकदम क्लीन है और इसमें स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, गियर पोजिशन इंडिकेटर, रेंज और माइलेज इंडिकेटर और साइड स्टेंड अलर्ट से जुड़ी जानकारी मिलती है। हीरो मावरिक बाइक में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल एंड एमएसएस अलर्ट, डिजिटल क्लॉक, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल (ETA), डिस्टेंस और फोन बैटरी इंडिकेटर दिए गए हैं। 

सस्पेंशन और ब्रेकिंग

बाइक में कंफर्ट राइडिंग के लिए फ्रंट में टेलिस्कोपिक फोर्क्स और रियर में ड्यूल स्प्रिंग्स दिए गए हैं। बाइक डायमंड-कट अलॉय व्हील पर चलेगी। ब्रेकिंग के लिए इसमें ड्यूल-चैनल ABS के साथ दोनों सिरों पर सिंगल डिस्क ब्रेक मिलेंगे।

