Hero Splendor Plus New Model: कंपनी ने लॉन्च किया स्प्लेंडर प्लस की नई और अपडेटेड रेंज, अब मिलेंगे ये फीचर्स

Hero Splendor Plus New Model: हीरो मोटोकॉर्प ने अपने सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल स्प्लेंडर प्लस (Splendor Plus) की 2025 रेंज पेश की है। कंपनी ने बताया कि ये अपडेटेड बाइक्स OBD2B अनुपालन को पूरा करते हैं।

कंपनी ने Splendor Plus के तीन वेरिएंट - Splendor+, Splendor+ XTEC और Splendor+ XTEC 2.0 को लॉन्च किया है। तीनों वेरिएंट में 1750 रुपये की कीमत में बढ़ोतरी के साथ, बेस वेरिएंट की कीमत अब 78,926 रुपये से शुरू होकर टॉप-स्पेक वेरिएंट के लिए 85,501 रुपये तक जाती है।

इन नए वेरिएंट के साथ हीरो मोटोकॉर्प ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को अपनी ओर लाना चाहता है। हालांकि, 100cc वाले ग्राहक के लिए कीमत में लगभग 2000 रुपये की बढ़ोतरी काफी अधिक है।

बेस मॉडल Splendor Plus Xtec ड्रम वेरिएंट की कीमत करीब 79,000 रुपये रखी गई है, जो इसे मौजूदा मॉडल से करीब 2000 रुपये महंगा है।

टॉप-एंड Splendor Plus Xtec 2.0 वेरिएंट सबसे महंगा है, जिसकी कीमत 85,500 रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) है, लेकिन इसमें LED लाइट्स और ब्लूटूथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है।

अपडेटेड स्प्लेंडर प्लस को 97cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड मोटर से पावर मिलती है, जो 8bhp और 8Nm का पीक टॉर्क बनाता है। इस मोटर को चार-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। OBD2B के लिए, प्रदर्शन के आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं है।

स्प्लेंडर प्लस अपनी मज़बूत बिल्ड क्वालिटी और किफ़ायती होने के लिए मशहूर है, जो इसकी सबसे बड़ी खूबी है। इस मोटरसाइकिल को आगे की तरफ़ टेलिस्कोपिक फ़ोर्क सेटअप और पीछे की तरफ़ ट्विन शॉक एब्ज़ॉर्बर द्वारा सस्पेंड किया गया है।

बाइक में दोनों सिरों पर ड्रम ब्रेक दिए गए हैं और सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड के तौर पर ट्यूबलेस-टाइप टायर के साथ एलॉय व्हील दिए गए हैं। बेस स्प्लेंडर प्लस पर दिए जाने वाले उपकरणों के अलावा, टॉप-स्पेक वेरिएंट में एलईडी हेडलैंप और ब्लूटूथ-सक्षम सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है।

भारतीय बाजार में हीरो स्प्लेंडर प्लस का मुकाबला अन्य 100 सीसी कम्यूटर मोटरसाइकिलों से है, जिनमें टीवीएस स्टार सिटी प्लस, बजाज प्लेटिना 100 और होंडा शाइन 100 शामिल हैं।