scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsऑटोCar Safety Tips: इस गर्मी धू्ं-धूं कर न जलें आपकी EV, बचने के लिए इस तरह रखें ख्याल

Car Safety Tips: इस गर्मी धू्ं-धूं कर न जलें आपकी EV, बचने के लिए इस तरह रखें ख्याल

Summer Car Safety: गर्मी के मौसम में खुद के साथ अपनी ईवी कार को सिक्योर करना बहुत जरूरी है। अगर हम ईवी कार का ध्यान नहीं रखेंगे तो उसमें आग भी लग सकती है।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Apr 16, 2025 16:48 IST
How to protect EV Car in Summer
How to protect EV Car in Summer

गर्मी अपना कहर दिखा रही है। बढ़ती गर्मी की वजह से इंसानों के साथ गाड़ियों को भी परेशानी हो रही है। जैसे-जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे ही गाड़ियों में आग लगने की खबर आएगी। ऐसे में इस गर्मी अपनी Electric Car को सेफ रखना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी कार का ध्यान नहीं रखेंगे तो कार में आग लग सकती है। 

advertisement

हम आपको नीचे कुछ टिप्स देंगे जिसकी मदद से आप अपनी ईवी कार को सेफ रख सकते हैं ताकि उसमें आग न लगे। 

ओवरचार्ज न करें

इलेक्ट्रिक कार की बैटरी को ज्यादा तापमान से नुकसान होता है। ऐसे में कई बार लोगों की लापरवाही की वजह से आग लग जाती है। इस गर्मी कभी भी भूलकर अपनी गाड़ी को ओवरचार्ज न करें। एक बार चार्ज हो जाने पर चार्जर हटा देना चाहिए। इससे गाड़ी की बैटरी लंबी चलती है और उस पर कोई असर भी नहीं पड़ता है।  

धूप में भूल कर न करें पार्क

गाड़ीचालक को कोशिश करनी चाहिए कि वह अपनी ईवी कार को धूप में पार्क न करें। धूप में पार्क करने पर कार ज्यादा गर्म हो सकती है और ऐसे में आग लगने का खतरा रहता है। वहीं, कार के तापमान बढ़ जाने पर इसका सीधा असर कार की बैटरी पर पड़ता है। इसी वजह से सलाह दी जाती है कि गर्मी में हमेशा कार को कवर्ड पार्किंग में पार्क करना चाहिए ताकि उसका तापमान न बढ़े। 

तुरंत न करें चार्ज

कई बार हम सफर के तुरंत बाद कार को चार्ज कर देते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बता दें कि इससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। दरअसल, जब हम कार चलाकर आते हैं तो कार का तापमान ज्यादा होता है। अगर आप कार को तुरंत चार्ज में लगाते हैं तो कार और गर्म होगी जिससे आग लगने का खतरा होता है। वहीं, इससे कार की बैटरी भी खराब हो सकती है। 

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Apr 16, 2025