Car Safety Tips: इस गर्मी धू्ं-धूं कर न जलें आपकी EV, बचने के लिए इस तरह रखें ख्याल

गर्मी अपना कहर दिखा रही है। बढ़ती गर्मी की वजह से इंसानों के साथ गाड़ियों को भी परेशानी हो रही है। जैसे-जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे ही गाड़ियों में आग लगने की खबर आएगी। ऐसे में इस गर्मी अपनी Electric Car को सेफ रखना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी कार का ध्यान नहीं रखेंगे तो कार में आग लग सकती है।

हम आपको नीचे कुछ टिप्स देंगे जिसकी मदद से आप अपनी ईवी कार को सेफ रख सकते हैं ताकि उसमें आग न लगे।

ओवरचार्ज न करें

इलेक्ट्रिक कार की बैटरी को ज्यादा तापमान से नुकसान होता है। ऐसे में कई बार लोगों की लापरवाही की वजह से आग लग जाती है। इस गर्मी कभी भी भूलकर अपनी गाड़ी को ओवरचार्ज न करें। एक बार चार्ज हो जाने पर चार्जर हटा देना चाहिए। इससे गाड़ी की बैटरी लंबी चलती है और उस पर कोई असर भी नहीं पड़ता है।

धूप में भूल कर न करें पार्क

गाड़ीचालक को कोशिश करनी चाहिए कि वह अपनी ईवी कार को धूप में पार्क न करें। धूप में पार्क करने पर कार ज्यादा गर्म हो सकती है और ऐसे में आग लगने का खतरा रहता है। वहीं, कार के तापमान बढ़ जाने पर इसका सीधा असर कार की बैटरी पर पड़ता है। इसी वजह से सलाह दी जाती है कि गर्मी में हमेशा कार को कवर्ड पार्किंग में पार्क करना चाहिए ताकि उसका तापमान न बढ़े।

तुरंत न करें चार्ज

कई बार हम सफर के तुरंत बाद कार को चार्ज कर देते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बता दें कि इससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। दरअसल, जब हम कार चलाकर आते हैं तो कार का तापमान ज्यादा होता है। अगर आप कार को तुरंत चार्ज में लगाते हैं तो कार और गर्म होगी जिससे आग लगने का खतरा होता है। वहीं, इससे कार की बैटरी भी खराब हो सकती है।