Car Battery Tips: गर्मियों में बैटरी की करें देखभाल, बढ़ाएं लाइफ और परफॉर्मेंस

Car Tips: गर्मी के मौसम में कार की बैटरी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर कार की बैटरी का ध्यान नहीं रखते हैं तो इसका असर कार की परफॉर्मेंस पर भी पड़ सकता है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Mar 23, 2025 17:54 IST

गर्मी का मौसम सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, बल्कि गाड़ियों की बैटरी पर भी गहरा असर डालता है। ज्यादा तापमान की वजह से बैटरी की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है और उसकी लाइफ भी कम हो सकती है। इसलिए गर्मियों में अपनी कार की बैटरी का खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप गर्मियों में अपनी कार बैटरी को सुरक्षित रख सकते हैं।

Car Battery का ध्यान क्यों रखें?

गर्मियों में ज्यादा तापमान से Battery Fluid जल्दी सूख जाता है, जिससे बैटरी का चार्जिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। इसके अलावा ज्यादा गर्मी की वजह से बैटरी के केमिकल रिएक्शन तेज हो जाते हैं, जिससे इसका परफॉर्मेंस गिर सकता है।

गर्मियों में Car Battery की देखभाल कैसे करें?

  • समय-समय पर बैचरी के टर्मिनल की सफाई करें और किसी भी प्रकार के जंग को हटा दें। इससे बैटरी की परफॉर्मेंस बेहतर बनी रहती है।
     
  • आपको ध्यान रखना चाहिए कि बैटरी के कनेक्शन सही से जुड़े हों और टर्मिनल्स ढीले न हों।
     
  • गर्मियों में बैटरी को ढककर रखें ताकि यह ज्यादा गर्म न हो और इसका परफॉर्मेंस पर असर न पड़े।
     
  • अगर आपको बैटरी बदलनी पड़े तो अपनी गाड़ी के मॉडल के अनुसार सही बैटरी का सेलेक्ट करें।
     
  • ज्यादा AC का यूज करने से बैटरी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे यह जल्दी डिस्चार्ज हो सकती है।
     

कब बदलें कार की बैटरी?

अगर आपकी कार की बैटरी जल्दी-जल्दी डिस्चार्ज हो रही है, गाड़ी स्टार्ट करने में दिक्कत आ रही है या बैटरी के टर्मिनल्स पर ज्यादा जंग है, तो हो सकता है कि आपको अपनी बैटरी बदलने की जरूरत हो।

गर्मी में अपनी कार की बैटरी का ध्यान रखकर आप उसे लंबे समय तक सुरक्षित और सही स्थिति में रख सकते हैं। अपनी गाड़ी की बैटरी को नियमित रूप से चेक करें और समय-समय पर सर्विस सेंटर पर जांच करवाते रहें।

