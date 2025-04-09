Bank Auction Car: नीलामी वाली कार खरीदना है बेहद आसान, बस इस साइट को कर लें सर्च

How To Buy Car In Auction: कई बार लोग शौक में कार लोन (Car Loan) के जरिये नई कार खरीद लेते हैं, लेकिन जब वह टाइम से EMI नहीं भरते हैं तो उनकी कार जब्त हो जाती है। बैंक कार को छुड़वाने के लिए कस्टमर को एक डेडलाइन भी देती है। इस डेडलाइन से पहले कस्टमर को EMI देनी होती है। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो बैंक उनकी कार को नीलाम करने पैसे वसूलते हैं।

advertisement

कई लोग इन नीलामी वाली कार (Bank Auction Car) को खरीदना पसंद करते हैं। दरअसल, इन कार की कीमत मार्केट से कम होती है और खास बात यह है कि ये कार न्यू होती है। यानी कि कम कीमत में नई गाड़ी मिल जाती है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि नीलामी वाली कार खरदीने का प्रोसेस काफी लंबा होता होगा तो नहीं। आप आसानी से नीलामी वाली गाड़ी खरीद सकते हैं। हम आपको नीचे इसके बारे में सभी डिटेल्स (Bank Car Auction Buying Process) देंगे।

कैसे खरीदें नीलामी वाली कार? (How to buy an auction car?)

नीलामी वाली कार की डिटेल्स आपको Banknet नाम के पोर्टल पर मिल जाएगा। बैंक इस पोर्टल पर नीलामी वाली कार या प्रॉपर्टी की डिटेल्स डालती हैं। इस पोर्टल पर जाकर जाना जा सकता है कि गाड़ी की नीलामी कब होगी। इसके अलावा कई बैंक में कार नीलाम के लिए रेपजेशन या नीलामी विभाग (Auction Department) होता है। वहीं, eAuctions India और IBA ऑक्शन प्लेटफॉर्म पर भी नीलाम होने वाली कार की डिटेल्स होती है।

नीलामी वाली कार खरीदने के लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

स्टेप 1: आपको सबसे पहले Banknet, eAuctions India या IBA ऑक्शन प्लेटफॉर्म पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा।

स्टेप 2: रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आईडी प्रूफ (Aadhaar Card, Pan Card), बैंक डिटेल्स और बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने होंगे।

स्टेप 3: अब आप साइट पर जाकर देख सकते हैं कि कौन-सी कार की नीलामी कब और किस तरीके से होगी। कई कार की नीलामी ऑनलाइन होती है तो आपको इससे जुड़ी सभी जानकारी देखनी होगी।

आपको बता दें कि आप भले ही नीलामी कार खरीद रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी इसके लिए बजट बनाना होगा। अगर आप बिना सोचे-समझे कार खरीदते हैं तो आप कार खरीदने में ज्यादा खर्च कर सकते हैं।

आप जैसे ही किसी कार की नीलामी जीत लेते हैं तो आपको बैंक के ईएमडी प्रोसेस के जरिये अमाउंट ट्रांसफर करने होते हैं। इसके बाद बैंक कार के ट्रांसफर का प्रोसेस पूरा करेगा। जैसे ही आपके नाम पर कार ट्रांसफर होती है वैसे ही नीलाम वाली कार आपकी हो जाएगी।

इन बातों का रखें ध्यान

नीलामी वाली कार खरीदने से पहले आपको कार की डिटेल्स को सही से चेक करना चाहिए। कई बार नीलामी कार की टेस्टिंग ड्राइव की सुविधा मिलती है। अगर ऐसा होता है तो आपको हमेशा कार की टेस्टिंग ड्राइव करना चाहिए। टेस्टिंग ड्राइव के समय आप कार के कंडीशन के बारे में जान सकते हैं। अगर संभव हो तो आप एक बार कार कि मैकेनिक से जांच करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको नीलामी वाली कार खकीदने से पहले उससे जुड़े नियम व शर्तों को ध्यान से पढ़ना चाहिए।