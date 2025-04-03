Bajaj Auto March 2025 Sales Report: सपाट रही ग्रोथ! मार्च में बेचे कुल 3,69,823 यूनिट - DETAILS

Bajaj Auto March 2025 Sales Report: बजाज ऑटो ने आज पिछले महीने यानी मार्च 2025 का सेल्स रिपोर्ट जारी कर दिया है। कंपनी ने बताया कि मार्च 2025 में उसकी सेल सालना आधार (YoY) पर 1% बढ़ी है। पिछले महीने कंपनी ने मार्च 2024 में 3,65,904 यूनिट की तुलना में कुल 3,69,823 यूनिट बेची हैं।

advertisement

कंपनी के अनुसार, यह ग्रोथ मुख्य रूप से कमर्शियल व्हीकल (CV) की बिक्री में बढ़ोतरी के कारण हुई, जिसने दोपहिया वाहनों की बिक्री में स्थिर वृद्धि की भरपाई कर दी।

मार्च 2025 में 2 व्हीलर की घरेलू सेल

कंपनी ने मार्च 2025 में 1,83,659 यूनिट बेचा। वहीं मार्च 2024 में कंपनी ने 1,83,004 यूनिट बेचा था।

मार्च 2025 में 2 व्हीलर एक्सपोर्ट डेटा

अगर एक्सपोर्ट (Export) की बात करें तो कंपनी ने मार्च 2025 में 1,32,073 यूनिट का एक्सपोर्ट किया। वहीं एक साल पहले यानी मार्च 2024 में कंपनी ने 1,30,881 यूनिट का एक्सपोर्ट किया था।

मार्च 2025 में 2 व्हीलर की कुल सेल

कुल मिलाकर मार्च 2025 में कंपनी ने घरेलू सेल और एक्सपोर्ट सेल को मिलाकर 3,15,732 यूनिट बेचे। एक साल पहले मार्च 2024 में कंपनी ने 3,13,885 यूनिट बेचे थे।

मार्च 2025 में कमर्शियल व्हीकल (CV) की घरेलू सेल

कंपनी ने मार्च 2025 में 37,815 यूनिट बेचा। वहीं मार्च 2024 में कंपनी ने 37,389 यूनिट बेचा था।

मार्च 2025 में CV का एक्सपोर्ट डेटा

अगर एक्सपोर्ट (Export) की बात करें तो कंपनी ने मार्च 2025 में 16,276 यूनिट का एक्सपोर्ट किया। वहीं एक साल पहले यानी मार्च 2024 में कंपनी ने 14,630 यूनिट का एक्सपोर्ट किया था।

मार्च 2025 में CV की कुल सेल

कुल मिलाकर मार्च 2025 में कंपनी ने घरेलू सेल और एक्सपोर्ट सेल को मिलाकर 54,091 यूनिट बेचे। एक साल पहले मार्च 2024 में कंपनी ने 52,019 यूनिट बेचे थे।

टोटल सेल मार्च 2025 (2-व्हीलर + CV)