Ertiga, Bolero और Triber: जानिए कौन सी 7-सीटर कार है आपके परिवार के लिए बेस्ट

भारत में बड़ी गाड़ियों की डिमांड लगातार बढ़ रही है, खासकर उन कारों की जिनमें सात लोग आराम से बैठ सकें। इसी को देखते हुए कंपनियां अब ऐसी कारें लॉन्च कर रही हैं जिनमें थर्ड रो सीटिंग (third-row seating) हो यानी तीसरी पंक्ति भी दी गई हो। इस आर्टिकल में हम बता रहे हैं कुछ ऐसी शानदार SUV और MPV जो ₹15 लाख के अंदर आती हैं और जिनमें परिवार या ग्रुप ट्रैवल के लिए भरपूर जगह है।

Renault Triber

Renault Triber एक बेहद बजट-फ्रेंडली MPV है, जिसकी कीमत ₹6.10 लाख से शुरू होकर ₹9.02 लाख (ex-showroom) तक जाती है। इसमें 7-सीट का ऑप्शन मिलता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसकी तीसरी पंक्ति को फोल्ड करके 625 लीटर का बूट स्पेस भी बनाया जा सकता है।

इसमें है 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन जो देता है 72PS पावर। इसके साथ में कार में 8-इंच टचस्क्रीन, डिजिटल क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग और TPMS जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं।

Maruti Suzuki Ertiga

Maruti Ertiga ₹8.84 लाख से ₹13.13 लाख की कीमत में आती है और यह 7 सीटर MPV है। इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 103PS की पावर देता है। इसके साथ CNG ऑप्शन भी मौजूद है।

इसमें 7-इंच टचस्क्रीन, क्रूज़ कंट्रोल, रियर कैमरा, और ISOFIX जैसे फैमिली सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं।

Mahindra Bolero

अगर आपको मजबूत और सिंपल SUV चाहिए, तो Bolero है एक दमदार विकल्प। ₹9.79 लाख से शुरू होकर ₹10.91 लाख तक की कीमत में यह आती है और इसमें भी 7-सीट का लेआउट होता है। इसमें 1.5 लीटर डीज़ल इंजन है जो 76PS पावर और 210Nm टॉर्क देता है। हालांकि फीचर्स कम हैं, लेकिन मजबूती और भरोसे के लिए ये गाड़ी जानी जाती है।

Mahindra Bolero Neo

Bolero का एक अपडेटेड वर्जन है Bolero Neo, जिसमें ज्यादा पावरफुल 100PS इंजन और ज्यादा फीचर्स। इसमें 9-इंच टचस्क्रीन, 6-स्पीकर सिस्टम और बेहतर इंटीरियर दिया गया है। यह भी 7-सीट लेआउट के साथ आती है और इसकी कीमत ₹9.90 लाख से शुरू होती है।

Kia Carens

Kia Carens एक प्रीमियम MPV है, जिसकी कीमत ₹10.60 लाख से शुरू होती है। इसमें 6 और 7-सीट दोनों विकल्प मिलते हैं। इंजन में आप 1.5L पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल ऑप्शन चुन सकते हैं। फीचर्स की बात करें तो इसमें दो 10.25 इंच की स्क्रीन, 8-स्पीकर Bose सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग और 6 एयरबैग्स जैसे शानदार सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं।