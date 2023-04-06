कौन थे इंडेक्स फंड के जनक, क्यों याद करते हैं जॉन बोगल को?

scorecardresearch
आजकल इंडेक्स फंड का चलन तेजी से हो रहा है, लोग ज्यादा से ज्यादा इंडेक्स फंड में निवेश कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं जॉन बोगल अमेरिका में सबसे बड़ा इंडेक्स फंड चलाते थे।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Apr 6, 2023 11:49 IST
आजकल इंडेक्स फंड का चलन तेजी से हो रहा है, लोग ज्यादा से ज्यादा इंडेक्स फंड में निवेश कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं जॉन बोगल अमेरिका में सबसे बड़ा इंडेक्स फंड चलाते थे। वैसे इंडेक्स फंड की मार्केट इंडेक्स फंड (Index Fund) की स्थापना का श्रेय कुछ व्यक्तियों को जाता है, जिन्होंने सामान्यतया शेयर बाजार में इंडेक्स फंड में निवेश करने के उद्देश्य से ऐसे फंड्स बनाए जो काफी सरल थे। 

इंडेक्स फंड के इतिहास का श्रेय मुख्यतौर पर कुछ व्यक्तियों को जाता है

सबसे पहले नाम आता है जॉन बोगल का, जॉन बोगल (John Bogle) - वह व्यक्ति हैं, जिन्होंने सबसे पहले इंडेक्स फंड को समझा और इसका उपयोग कर अमेरिका में वस्तुत: सफलता हासिल की। उन्होंने वेंगार्ड ग्रुप के संस्थापक के रूप में काम किया और इंडेक्स फंड के अनुभव के साथ, वह इस विषय में लेख भी लिखते थे। जॉन बोगल ने कई किताबें भी लिखीं और एक्टिव फंड मैनेजर की बजाए लोगों को इंडेक्स फंड में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

अमेरिका में इंडेक्स फंड का इतिहास 1970 के दशक में शुरू हुआ था। जॉन बोगल (John Bogle) ने वेंगार्ड ग्रुप (Vanguard Group) की स्थापना की थी, जो दुनिया के सबसे बड़े इंडेक्स फंड कंपनी बन गई है। जॉन बोगल को 1975 में वेंगार्ड 500 इंडेक्स फंड को शुरू करने का विचार आया था। इस फंड में सभी S&P 500 शेयरों के खरीद किए जाते हैं। इस फंड का मूल्य अनुकूलन सूचकांक (Price Indexing) के माध्यम से तैयार किया जाता है। जॉन बोगल ने इस फंड को वेंगार्ड के एक नए उत्पाद के रूप में लॉन्च किया, जिसने बाकी सभी निवेश उत्पादों से सबसे कम शुल्क लिया है जो इसके सबसे ज्यादा लोकप्रिय बनने की वजह भी बनी। आज, अमेरिका में इंडेक्स फंड कंपनियों में से कुछ वेंगार्ड, ब्लैकरॉक, फाइडलिटी, चार्ल्स श्वाब आदि हैं। इन कंपनियों ने इंडेक्स फंडों के मार्केट में बड़े नाम बनाए हैं और इनकी मदद से लोग आसानी से स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं।

