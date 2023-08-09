'मणिपुर को आपने दो भाग में तोड़ दिया है'- राहुल गांधी

scorecardresearch
आपने मणिपुर को दो भाग में बांट दिया है, तोड़ दिया है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या हुई है. राहुल गांधी ने कहा कि आपने मणिपुर में भारत माता के रखवाले नहीं, हत्यारे हो. आप देशभक्त नहीं हो. आप देशद्रोही हो।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 9, 2023 15:06 IST
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि लोग कहते हैं ये देश है। कोई कहता है अलग-अलग भाषाएं हैं, कोई कहता है जमीन है, मिट्टी है. कोई कहता है ये सोना है ये चांदी है। 

राहुल गांधी ने कुछ ही दिन पहले अपने मणिपुर जाने का जिक्र किया और कहा कि प्रधानमंत्री आज तक नहीं गए। उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। उन्होंने कहा कि आज की सच्चाई ये है कि मणिपुर नहीं बचा है। आपने मणिपुर को दो भाग में बांट दिया है, तोड़ दिया है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या हुई है. राहुल गांधी ने कहा कि आपने मणिपुर में भारत माता के रखवाले नहीं, हत्यारे हो. आप देशभक्त नहीं हो. आप देशद्रोही हो।

उन्होंने कहा कि मैं मणिपुर के एक रिलीफ कैंप गया था।  राहुल ने इस पर कहा कि आज जा रहा हूं, उन्होंने मणिपुर की बात करते हुए कहा कि मैंने महिलाओं, बच्चों से बात की. राहुल गांधी ने रिलीफ कैंप में दो महिलाओं से मुलाकात का किस्सा भी सुनाया और कहा कि एक महिला मेरे सामने ही बेहोश हो गई।

Aug 9, 2023