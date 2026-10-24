Pirelli के टायर अब भारत में बनेंगे! BKT के साथ हुआ समझौता, प्रीमियम कार मालिकों के लिए क्या बदलेगा?

Pirelli BKT Partnership: इटली की प्रमुख टायर निर्माता कंपनी Pirelli और भारत की Balkrishna Industries (BKT) ने बड़ा समझौता किया है। दोनों कंपनियां मिलकर भारत में प्रीमियम पैसेंजर कारों के लिए टायर बनाएंगी। शुरुआत में BKT अपनी नई फैक्ट्री में Pirelli ब्रांड के टायर तैयार करेगी। आगे चलकर दोनों कंपनियां मिलकर एक अलग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी स्थापित कर सकती हैं।

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भारत में प्रीमियम कारों की बढ़ती मांग के बीच टायर बनाने वाली कंपनियां भी अपने कारोबार का विस्तार कर रही हैं। इसी दिशा में Pirelli और Balkrishna Industries ने रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है।

इस समझौते का मकसद भारतीय पैसेंजर कार टायर बाजार में दोनों कंपनियों की मौजूदगी मजबूत करना है। कंपनियां भारत के साथ विदेशी बाजारों में भी कारोबार बढ़ाने की संभावनाएं तलाश रही हैं।

पहले चरण में कैसे बनेंगे टायर?

समझौते के शुरुआती चरण में BKT अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में Pirelli ब्रांड के टायर बनाएगी।

इसके लिए दोनों कंपनियों के बीच ऑफटेक एग्रीमेंट हुआ है। इसके तहत तैयार होने वाले टायर Pirelli की तकनीकी जरूरतों और क्वालिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाए जाएंगे।

नई फैक्ट्री में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि प्रीमियम कारों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले टायर तैयार किए जा सकें।

क्या दोनों कंपनियां मिलकर लगाएंगी नई फैक्ट्री?

साझेदारी के अगले चरण में Pirelli और BKT के बीच 50:50 जॉइंट वेंचर बनाने का प्रस्ताव है। हालांकि, यह योजना कुछ शर्तों के पूरा होने पर निर्भर करेगी।

प्रस्तावित जॉइंट वेंचर के तहत हाई-वैल्यू कार टायरों के लिए एक अलग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया जा सकता है।

इस फैक्ट्री में Pirelli और BKT, दोनों ब्रांड के टायर बनाए जाने की योजना है। इनकी सप्लाई भारतीय ग्राहकों के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी की जा सकेगी।

Pirelli को भारत में क्या होगा फायदा?

Pirelli की भारत में पहले से व्यावसायिक मौजूदगी है, लेकिन कंपनी की यहां अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है।

BKT के साथ समझौते से इटली की कंपनी को भारत में स्थानीय स्तर पर टायर बनाने का मौका मिलेगा। Pirelli खासतौर पर प्रीमियम और हाई-वैल्यू टायर सेगमेंट पर ध्यान दे रही है। कंपनी को भारतीय बाजार में इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं।

BKT के लिए क्यों अहम है यह समझौता?

Balkrishna Industries के लिए यह साझेदारी पैसेंजर कार टायर बाजार में विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे कंपनी को घरेलू बाजार के साथ विदेशी ग्राहकों तक पहुंच बढ़ाने का अवसर मिल सकता है।

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Pirelli के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मार्को ट्रोंकेटी प्रोवेरा ने कहा कि भारत वैश्विक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

कंपनी के मुताबिक, भारतीय वाहन बाजार की बढ़ती मांग और बदलती मोबिलिटी जरूरतें कारोबार के विस्तार के लिए नए अवसर पैदा कर रही हैं।

आगे क्या होगा?

भारत में वाहन रजिस्ट्रेशन 2030 तक सालाना 5 से 7 फीसदी बढ़ने का अनुमान है। ऐसे में प्रीमियम कार टायरों की मांग बढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए यह साझेदारी दोनों कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

हालांकि, प्रस्तावित जॉइंट वेंचर और नई फैक्ट्री को लेकर अंतिम फैसला संबंधित शर्तें पूरी होने के बाद ही होगा।