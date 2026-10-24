आपके बैंक अकाउंट से भी चुपके-चुपके कट रहे पैसे? AI से ऐसे पकड़ें बेकार सब्सक्रिप्शन, Cisco के प्रेसिडेंट ने बताया तरीका

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब सिर्फ सवालों के जवाब देने या ऑफिस का काम करने तक सीमित नहीं है। इसकी मदद से आप अपने बेवजह के खर्चों की पहचान भी कर सकते हैं। Cisco के प्रेसिडेंट जीतू पटेल ने बताया कि कैसे एक पर्सनल AI एजेंट ने उनके सब्सक्रिप्शन की जांच की और सालाना करीब 1,200 डॉलर यानी लगभग ₹1 लाख की बचत करने में मदद की।

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आजकल लोग मनोरंजन, क्लाउड स्टोरेज, सॉफ्टवेयर और दूसरी डिजिटल सेवाओं के लिए कई सब्सक्रिप्शन लेते हैं। इनमें से कुछ का इस्तेमाल बंद हो जाता है, लेकिन ऑटोमैटिक रिन्यूअल के कारण पैसे कटते रहते हैं।

ऐसे खर्चों का पता लगाने में AI एजेंट मददगार साबित हो सकते हैं। Cisco के प्रेसिडेंट और चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर जीतू पटेल ने Business Insider को दिए इंटरव्यू में अपना अनुभव साझा किया।

AI ने पकड़े 9,000 डॉलर के सब्सक्रिप्शन

जीतू पटेल ने अपने पर्सनल AI एजेंट को ईमेल एक्सेस दिया था। इसके बाद एजेंट ने उनके सब्सक्रिप्शन से जुड़े भुगतान की जांच की।

AI एजेंट ने बताया कि वह हर साल करीब 9,000 डॉलर सब्सक्रिप्शन पर खर्च कर रहे हैं। साथ ही सवाल किया कि क्या उन्हें वास्तव में इन सभी सेवाओं की जरूरत है।

इसके बाद पटेल ने एजेंट से सभी सब्सक्रिप्शन की एक टेबल बनाने को कहा। इसमें हर सर्विस की कीमत और वह कितने समय से उसका इस्तेमाल कर रहे थे, इसकी जानकारी शामिल थी।

सिर्फ दो सब्सक्रिप्शन बंद करके हुई बड़ी बचत

लिस्ट देखने के बाद पटेल ने दो ऐसे सब्सक्रिप्शन चुने, जिनकी उन्हें जरूरत नहीं थी। AI एजेंट ने उनकी अनुमति से दोनों सेवाएं रद्द कर दीं और कन्फर्मेशन ईमेल भी भेज दिए।

पटेल के मुताबिक, इससे उन्हें सालाना 1,000 से 1,200 डॉलर की बचत हुई। खास बात यह है कि AI एजेंट पर उनका खर्च करीब 20 डॉलर प्रति महीने था। यानी सालाना 240 डॉलर खर्च करने के बावजूद सब्सक्रिप्शन रद्द करने से हुई बचत ज्यादा थी।

AI ने उनका 11.95 डॉलर वाला एक अतिरिक्त Dropbox सब्सक्रिप्शन भी पकड़ा, जो पहले से मौजूद प्लान की तरह ही था।

आप AI से अपने खर्च कैसे चेक कर सकते हैं?

अगर आपका AI टूल ईमेल एक्सेस सपोर्ट करता है, तो उससे सब्सक्रिप्शन से जुड़े बिल और रसीदों की लिस्ट तैयार करने को कह सकते हैं। इसमें सर्विस का नाम, भुगतान की रकम और बिलिंग हिस्ट्री शामिल कराई जा सकती है।

इसके बाद आप पहचान सकते हैं कि कौन सा सब्सक्रिप्शन जरूरी है, कौन सा इस्तेमाल नहीं हो रहा और कहां एक जैसी सेवाओं के लिए दोबारा भुगतान हो रहा है।

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हालांकि, कोई भी सब्सक्रिप्शन रद्द करने से पहले बैंक स्टेटमेंट और भुगतान की जानकारी खुद जांचना जरूरी है।

AI को ईमेल एक्सेस देने से पहले बरतें सावधानी

AI एजेंट खर्चों की पहचान आसान बना सकते हैं, लेकिन उन्हें निजी जानकारी का एक्सेस देने में सावधानी जरूरी है।

जीतू पटेल अपने पर्सनल AI एजेंट्स को ऑफिस के संवेदनशील ईमेल और कैलेंडर से अलग रखते हैं। कामकाज के लिए वह Cisco के आंतरिक AI एजेंट का इस्तेमाल करते हैं।

आपको भी AI एजेंट को केवल जरूरी अनुमतियां देनी चाहिए। किसी भुगतान, सब्सक्रिप्शन कैंसिलेशन या दूसरी वित्तीय कार्रवाई से पहले उसकी जानकारी की पुष्टि करें।

कुल मिलाकर, AI एजेंट आपके भूले हुए सब्सक्रिप्शन और गैरजरूरी खर्च पहचानने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, बचत कितनी होगी, यह आपके वास्तविक खर्चों पर निर्भर करेगा। सबसे जरूरी बात यह है कि अंतिम वित्तीय फैसला और डेटा का नियंत्रण आपके हाथ में रहे।