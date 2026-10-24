Google Fitbit Air में आया कमाल का अपडेट! अब 100 से ज्यादा एक्सरसाइज होंगी ट्रैक, सेहत के इन बदलावों का भी चलेगा पता

गूगल ने अपने स्क्रीनलेस फिटनेस ट्रैकर Fitbit Air के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है। अब यह डिवाइस 100 से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज को अपने आप पहचान सकेगा। इसके अलावा, नए Health Guardian फीचर की मदद से यूजर्स को ब्लड प्रेशर और इंसुलिन रेजिस्टेंस से जुड़े रुझानों की जानकारी भी मिलेगी। कंपनी के मुताबिक, अपडेट 22 अक्टूबर से रोलआउट होना शुरू हो गया है।

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अगर आप अपनी फिटनेस और सेहत पर नजर रखने के लिए स्मार्ट डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, तो Google Fitbit Air का नया अपडेट आपके काम आ सकता है। गूगल ने Google Health ऐप के जरिए इस फिटनेस ट्रैकर में कई नए फीचर्स जोड़े हैं।

इनमें बेहतर वर्कआउट डिटेक्शन और सेहत में धीरे-धीरे होने वाले बदलावों की जानकारी देने वाला Health Guardian फीचर शामिल है।

क्या है नया Health Guardian फीचर?

गूगल ने Fitbit Air में Health Guardian नाम का नया फीचर जोड़ा है। इसका मकसद समय के साथ यूजर की सेहत में होने वाले छोटे बदलावों को समझने में मदद करना है।

इस फीचर के जरिए Google Health ऐप में ब्लड प्रेशर और इंसुलिन रेजिस्टेंस से जुड़े ट्रेंड्स की जानकारी मिलेगी।

यूजर्स को हर महीने एक विस्तृत रिपोर्ट भी दी जाएगी। इसमें स्वास्थ्य संबंधी पैटर्न में बदलाव और फिटनेस प्लान को बेहतर बनाने के लिए व्यक्तिगत सुझाव शामिल होंगे।

हालांकि, Health Guardian फीचर केवल Google Health Premium सब्सक्रिप्शन वाले यूजर्स को मिलेगा। यह स्वास्थ्य संबंधी रुझानों की जानकारी देने वाला फीचर है, इसे बीमारी की पुष्टि करने वाले मेडिकल टेस्ट का विकल्प नहीं समझना चाहिए।

अब 100 से ज्यादा एक्टिविटीज होंगी ट्रैक

इस अपडेट का दूसरा बड़ा बदलाव ऑटोमैटिक वर्कआउट डिटेक्शन है। पहले Fitbit Air सिर्फ 10 तरह की एक्टिविटीज को अपने आप पहचान सकता था। अब यह संख्या बढ़कर 100 से ज्यादा हो गई है।

इनमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्विमिंग, रैकेट स्पोर्ट्स और टीम स्पोर्ट्स जैसी एक्टिविटीज भी शामिल हैं। यह सुविधा Fitbit Air के अलावा Pixel Watch 3, Pixel Watch 4 और Pixel Watch 5 पर भी उपलब्ध होगी।

वर्कआउट पहचानने में कितनी सटीकता?

गूगल का दावा है कि नया वर्कआउट डिटेक्शन मॉडल पहले के मुकाबले लगभग दोगुना सटीक है। कंपनी की टेस्टिंग के मुताबिक, इससे वर्कआउट रिकॉर्ड न होने के मामलों में 50 फीसदी से ज्यादा कमी आई है।

Fitbit Air ऐसी एक्सरसाइज को अपने आप पहचानकर रिकॉर्ड करेगा, जो कम से कम 15 मिनट तक चले और जिसके दौरान हार्ट रेट बढ़ा हुआ रहे।

Google Health ऐप में कब दिखेगा डेटा?

वर्कआउट पूरा होने के बाद उसकी जानकारी आमतौर पर 30 मिनट के भीतर Google Health ऐप में दिखाई देगी।

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अगर यूजर रिकॉर्ड की गई एक्टिविटी की पुष्टि करता है या उसमें सुधार करता है, तो सिस्टम उसके एक्सरसाइज पैटर्न को बेहतर तरीके से समझ सकेगा।

इससे भविष्य में वर्कआउट पहचानने की सटीकता और बेहतर हो सकती है।

कुल मिलाकर, गूगल का नया अपडेट Fitbit Air को सिर्फ एक्टिविटी रिकॉर्ड करने वाले डिवाइस से आगे ले जाने की कोशिश है। अब यूजर्स को फिटनेस के साथ अपनी सेहत से जुड़े बदलावों को समझने में भी मदद मिल सकती है।