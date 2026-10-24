Apple को टक्कर देने आया Oppo का नया टैबलेट! 8000mAh बैटरी और दमदार AI फीचर्स, लेकिन कीमत कर देगी हैरान

भारतीय टैबलेट बाजार में Apple के दबदबे को चुनौती देने के लिए Oppo ने अपना नया Pad Mini लॉन्च किया है। इस कॉम्पैक्ट टैबलेट में OLED डिस्प्ले, पावरफुल प्रोसेसर और कई AI फीचर्स दिए गए हैं। हालांकि, इसकी कीमत करीब ₹95,000 है। ऐसे में सवाल है कि क्या Oppo का यह टैबलेट Apple के iPad Mini को टक्कर दे पाएगा?

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कॉम्पैक्ट टैबलेट की बात करें तो Apple का iPad Mini लंबे समय से लोकप्रिय विकल्प रहा है। अब Oppo ने भारत में Pad Mini पेश करके इस सेगमेंट में मुकाबला बढ़ा दिया है।

Oppo Pad Mini की शुरुआती कीमत ₹94,999 रखी गई है। कंपनी ने इसमें प्रीमियम डिस्प्ले, दमदार प्रोसेसर और मल्टीटास्किंग से जुड़े कई फीचर्स दिए हैं।

डिस्प्ले और प्रोसेसर में क्या है खास?

Oppo Pad Mini में 8.8 इंच का 2.5K OLED डिस्प्ले मिलता है। इसमें 144Hz तक रिफ्रेश रेट और 3,200 निट्स पीक ब्राइटनेस दी गई है।

टैबलेट में Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर लगाया गया है। इसका वजन करीब 282 ग्राम और मोटाई सिर्फ 5.46mm है।

वहीं, आगामी Apple iPad Mini 8 में 8.4 से 8.7 इंच का डिस्प्ले मिलने की संभावना है। इसमें A19 Pro या A20 Pro चिप हो सकती है। हालांकि, Apple ने अभी इन स्पेसिफिकेशंस की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

AI फीचर्स और मल्टीटास्किंग पर जोर

Oppo Pad Mini में Android 16 आधारित ColorOS 16 दिया गया है।

इसका Free-Flow Windows फीचर एक साथ कई ऐप विंडो इस्तेमाल करने की सुविधा देता है। यूजर्स टेक्स्ट और तस्वीरों को अलग-अलग विंडो में आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं।

इसमें AI की मदद से मीटिंग का सारांश तैयार करने और स्केच को आर्टवर्क में बदलने जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। टैबलेट को Oppo फोन से जोड़कर कॉल, मैसेज और OTP सिंक करने की सुविधा भी दी गई है।

बैटरी और चार्जिंग कितनी दमदार?

Oppo Pad Mini में 8,000mAh की बैटरी और 67W फास्ट चार्जिंग मिलती है। इसके अलावा, टैबलेट में स्टायलस सपोर्ट भी मौजूद है। कंपनी भविष्य में ColorOS 17 के साथ नए फीचर्स जोड़ने की योजना बना रही है।

₹94,999 की कीमत क्या बनेगी चुनौती?

Oppo Pad Mini के 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की कीमत ₹94,999 है।

यह कीमत भारतीय बाजार में इसकी सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। इस रेंज में ग्राहकों के पास iPad Air और Samsung Galaxy टैबलेट जैसे विकल्प भी हैं।

वहीं, Apple का आगामी iPad Mini 8 अपने पिछले मॉडल से महंगा हो सकता है। iPad Mini 7 को 2024 में ₹49,990 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था।

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रिपोर्ट के मुताबिक, Apple का नया iPad Mini 28 से 29 अक्टूबर के बीच पेश किया जा सकता है।

कुल मिलाकर, Oppo Pad Mini अपने डिस्प्ले, बैटरी और AI फीचर्स से प्रीमियम टैबलेट खरीदारों को आकर्षित कर सकता है। हालांकि, Apple के मजबूत इकोसिस्टम और Oppo की ऊंची कीमत को देखते हुए यह मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है।