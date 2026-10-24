SIP करने वालों के लिए बड़ा अपडेट! Edelweiss ने 6 फंड में बंद की पुरानी SIP, अब निवेशकों के पास क्या रास्ता?

विदेशों में निवेश करने वाले म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए बड़ा अपडेट है। Edelweiss Mutual Fund ने अपने छह इंटरनेशनल फंड की रुकी हुई SIP रद्द कर दी हैं। वहीं, पांच दूसरे इंटरनेशनल फंड में नए निवेश के कुछ विकल्प खुले हैं। जानिए किन निवेशकों पर इसका असर पड़ेगा और ETF में निवेश करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए।

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विदेशी शेयर बाजारों में निवेश करने वाले भारतीय निवेशकों के लिए जरूरी खबर है। Edelweiss Mutual Fund ने 21 अक्टूबर 2026 को अपने छह इंटरनेशनल फंड में पहले से रुकी हुई SIP को पूरी तरह रद्द करने का फैसला किया है।

हालांकि, जिन निवेशकों का पैसा पहले से इन फंड में लगा है, उनका निवेश बना रहेगा। वे नियमों के मुताबिक पैसा निकाल भी सकते हैं।

किन 6 फंड की SIP हुई बंद?

Edelweiss ने जिन छह फंड की पुरानी SIP रद्द की हैं, उनमें शामिल हैं:

Edelweiss ASEAN Equity Offshore Fund

Edelweiss Greater China Equity Offshore Fund

Edelweiss US Technology Equity FoF

Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Offshore Fund

Edelweiss Europe Dynamic Equity Offshore Fund

Edelweiss US Value Equity Offshore Fund

इन फंड में जुलाई से नया निवेश बंद है। कंपनी ने साफ किया है कि पुरानी SIP दोबारा अपने आप शुरू नहीं होंगी। भविष्य में निवेश की अनुमति मिलने पर नई SIP रजिस्टर करनी होगी।

एक फंड में फिर शुरू होगा निवेश

Edelweiss MSCI India Domestic & World Healthcare 45 Index Fund में 26 अक्टूबर से नया निवेश स्वीकार किया जाएगा।

इस फंड की रुकी हुई SIP 20 नवंबर से दोबारा शुरू हो सकती हैं, बशर्ते विदेशी निवेश की निर्धारित सीमा में जगह उपलब्ध हो।

यह फंड भारत और अमेरिका की हेल्थकेयर कंपनियों में निवेश करता है।

किन 5 इंटरनेशनल फंड में निवेश खुला है?

22 अक्टूबर 2026 की स्थिति के अनुसार, इन पांच फंड में निवेश के कुछ विकल्प उपलब्ध हैं।

फंड एकमुश्त निवेश नई SIP Baroda BNP Paribas Aqua FoF खुला खुला PGIM India Global Select Real Estate Securities FoF खुला बंद Invesco India Pan European Equity FoF बंद खुला Invesco India Global Equity Income FoF बंद खुला Invesco India Global Consumer Trends FoF बंद खुला

ETF में निवेश करते समय क्या ध्यान रखें?

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विदेशी शेयरों में निवेश करने वाले कुछ ETF अपनी वास्तविक संपत्ति की कीमत यानी NAV से काफी महंगे कारोबार कर रहे हैं।

21 अक्टूबर को Motilal Oswal Nasdaq Q50 ETF का प्रीमियम करीब 91% था। इसका मतलब निवेशक उसकी वास्तविक NAV से लगभग दोगुनी कीमत चुका रहे थे।

अगर यह प्रीमियम घटता है, तो विदेशी शेयर बाजार में तेजी के बावजूद निवेशकों को नुकसान हो सकता है।

निवेशकों के लिए जरूरी बात: अगर आपकी SIP रद्द हुई है, तो पुराने निवेश को बेचने की जल्दबाजी न करें। पहले अपने वित्तीय लक्ष्य और दूसरे निवेश विकल्पों की समीक्षा करें। साथ ही, इंटरनेशनल ETF खरीदने से पहले उसकी बाजार कीमत और NAV का अंतर जरूर देखें।