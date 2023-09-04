D लाएंगे, C खत्म करेंगे... क्या है PM मोदी का फॉर्मूला, पढ़िए पूरा इंटरव्यू

scorecardresearch
NewsपरदेसD लाएंगे, C खत्म करेंगे... क्या है PM मोदी का फॉर्मूला, पढ़िए पूरा इंटरव्यू

प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले, देश ने कई सरकारें देखीं जो अस्थिर थीं और इसलिए, बहुत कुछ करने में असमर्थ थीं।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 4, 2023 14:22 IST
D लाएंगे, C खत्म करेंगे... क्या है PM मोदी का फॉर्मूला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि  2047 तक भ्रष्टाचार (Corruption), जातिवाद (Casteism) और सांप्रदायिकता (Communalism) (3 C) की हमारे राष्ट्रीय जीवन में कोई जगह नहीं बचेगी और गरीबी के खिलाफ अपनी लड़ाई को हम जीतेंगे। पीएम मोदी ने पीटीआई को दिए एक विशेष साक्षात्कार में कहा, "हमारे पास लोकतंत्र (Democracy), जनसांख्यिकी (Demography) और विविधता (Diversity )है और अब इसमें चौथा डी भी जुड़ रहा है - विकास (Development)."

प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले, देश ने कई सरकारें देखीं जो अस्थिर थीं और इसलिए, बहुत कुछ करने में असमर्थ थीं। 

प्रधानमंत्री ने कहा, 'मुझे यकीन है कि 2047 तक हमारा देश विकसित देशों में होगा. हमारी अर्थव्यवस्था और भी अधिक समावेशी और नवीन होगी। हमारे गरीब लोग व्यापक रूप से गरीबी के खिलाफ लड़ाई जीतेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र के नतीजे दुनिया में सबसे अच्छे होंगे। भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता (3 सी) का हमारे राष्ट्रीय जीवन में कोई स्थान नहीं होगा' उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीयों के जीवन की गुणवत्ता दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों के बराबर होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम प्रकृति और संस्कृति दोनों की देखभाल करते हुए यह सब हासिल करेंगे।

उन्होंने कहा, विश्व इतिहास में लंबे समय तक, भारत दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक था, लेकिन बाद में, विभिन्न प्रकार के उपनिवेशवाद के प्रभाव के कारण, हमारी वैश्विक उपस्थिति कम होते चले गई। उन्होंने कहा, 'लेकिन अब, भारत फिर से आगे बढ़ रहा है. जिस गति से हमने एक दशक से भी कम समय में 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तक पांच पायदान की छलांग लगाई है, उसने इस तथ्य को साबित किया है कि भारत का मतलब व्यवसाय है।"

इस बात पर जोर देते हुए कि 2047 तक का समय एक "बहुत बड़ा अवसर" है, उन्होंने कहा कि जो भारतीय इस दौर में रह रहे हैं उनके पास विकास की नींव रखने का एक बड़ा मौका है जिसे अगले 1,000 वर्षों तक याद रखा जाएगा। देश भी इसे समझ रहा है. यही कारण है कि आप कई क्षेत्रों अभूतपूर्व वृद्धि देख रहे हैं। हमारे पास यूनिकॉर्न की एक सेंचुरी है और हम तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप केंद्र हैं। उन्होंने कहा, 'हमारे अंतरिक्ष क्षेत्र की उपलब्धियों का जश्न दुनिया भर में मनाया जा रहा है. लगभग हर वैश्विक खेल आयोजन में भारत पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ रहा है।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Sep 4, 2023