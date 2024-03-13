CAA का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भारत में रह रहे पाकिस्तानी हिंदुओं में खुशी की लहर

मोदी मोदी का नारा लगाया रहे ये भारत आए वो हिंदू शरणार्थी है, जो पाकिस्तान के करांची शहर में रहते थे। मगर, हर दिन इन लोगों को वहां शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था. लड़कियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल था। न वो वहां पढ़ाई कर सकती थीं, न ही कहीं आजाद होकर घूम सकती थीं।

इन लोगों ने कहा कि वहां जबरदस्ती कुरान पढ़ने के लिए कहा जाता था।जैसे-जैसे घर की बेटियां बड़ी होती थीं, परिवार के बड़ों की चिंता बढ़ जाती थी। कभी भी वहां इनकी बेटियों को जबरन उठा कर ले जाता था और जबरन धर्म परिवर्तन करवा देता था।

मोदी जी कानून लाए हैं, हमारा भविष्य अच्छा होगा- शरणार्थी

पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी ने कहा कि पाकिस्तान के करांची में हम लोग रहते थे। वहां हमें मानसिक और शाहरीरिक रूप से पताड़िता किया जाता था। हमारे कई रिश्तेदारों का जबरन धर्म परिवर्तन करवा दिया गया है। मोदी जी ये कानून लाए हैं। हम लोगों का इस से भविष्य अच्छा होगा।

अभी तक शरणार्थियों को नहीं था इन चीजों का अधिकार

बताते चलें कि कल ही भारत में CAA का नोटिफिकेशन लागू किया गया है. इसके बाद इन पाकिस्तानी हिंदू परिवार को लगता है कि उनके लिए अब कुछ अच्छा होगा। दरअसल, बिना नागरिक के यहां न तो इनका आधार कार्ड बन सकता है, न ही पैन कार्ड, न ही किसी अच्छे स्कूल में दाखिला हो सकता है।

16 साल पहले पाकिस्तान के करांची से आए थे भारत

इस CAA के नोटिफिकेशन लागू होने के बाद इनको उम्मीद है कि इनका और इनके बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। हालांकि, ये लोग करीब 16 साल पहले भारत आए हैं। मगर, अभी भी कई परिवार ऐसे हैं जिनको नागरिकता नही मिली है, जबकि कुछ परिवार को नागरिकता मिल गई है. जिनको नागरिकता नहीं मिली है, अब वो अप्लाई कर भारत की नागरिकता पाने की कोशिश करेंगे।