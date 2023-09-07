सनातन विवाद पर जमकर हो रहा है वाद-विवाद, MK Stalin ने तोड़ी चुप्पी

scorecardresearch
एमके स्टालिन ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को कोट करते हुए कहा कि संघ प्रमुख ने भी कहा है कि हमने अपने ही साथी मनुष्यों को सामाजिक व्यवस्था में पीछे रखा। हमने उनकी परवाह नहीं की और यह लगभग 2 हजार सालों तक चलता रहा। जब तक हम उन्हें समानता प्रदान नहीं करते, तब तक कुछ विशेष उपाय करने होंगे और आरक्षण उनमें से एक है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 7, 2023 18:01 IST
सनातन धर्म पर बेटे की टिप्पणी के बाद अब तमिलनाडु के सीएम MK Stalin का बयान भी आ गया है। उन्होंने Udaynidhi का बचाव करते हुए उनके बयान के समर्थन में कई बातें कही हैं। एमके स्टालिन ने कहा,'भाजपा समर्थक ताकतें दमनकारी सिद्धांतों के खिलाफ रुख बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। उन्होंने झूठी कहानी फैलाई कि उदयनिधि ने सनातन विचारों वाले लोगों के नरसंहार का आह्वान किया। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी सोशल मीडिया भीड़ ने उत्तरी राज्यों में झूठ को व्यापक रूप से प्रसारित किया। उदयनिधि ने कभी भी तमिल या अंग्रेजी में 'नरसंहार' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। फिर भी जानबूझकर झूठ फैलाया गया। उन्होंने कहा,'उत्तर प्रदेश के एक स्वयंभू संत ने उदयनिधि की तस्वीर जलाई और उनके सिर पर इनाम रख दिया। क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? इसके बजाय, उन्होंने उदयनिधि के खिलाफ मामले दायर किए। 

उन्होंने आगे कहा,'ऐसा लगता है कि बीजेपी विरोधी पार्टियों के INDIA गठबंधन ने प्रधानमंत्री को परेशान कर दिया है।  वह डर के कारण 'वन नेशन वन इलेक्शन' का प्रस्ताव दे रहे हैं। भाजपा सनातन में भेदभावपूर्ण प्रथाओं के बारे में चिंतित नहीं है, बल्कि विपक्षी गठबंधन में दरार डालने के लिए बेताब है। इस राजनीतिक नौटंकी को पहचानने के लिए किसी प्रतिभा की जरूरत नहीं है। 

Udhayanidhi Stalin

एमके स्टालिन ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को कोट करते हुए कहा कि संघ प्रमुख ने भी कहा है कि हमने अपने ही साथी मनुष्यों को सामाजिक व्यवस्था में पीछे रखा। हमने उनकी परवाह नहीं की और यह लगभग 2 हजार सालों तक चलता रहा। जब तक हम उन्हें समानता प्रदान नहीं करते, तब तक कुछ विशेष उपाय करने होंगे और आरक्षण उनमें से एक है। जब तक ऐसा भेदभाव हो तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए.' उदयनिधि ने जो कहा अगर भाजपा में किसी को उसके बारे में स्पष्टीकरण की जरूरत है तो वह मोहन भागवत से परामर्श ले सकता है।

