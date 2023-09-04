सनातन पर उदयनिधि के बयान से मचा बवाल, BJP ने बनाया मुद्दा
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रिया आ रही है। उदयनिधि ने ये बयान सनातन धर्म पर दिया है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को डेंगू-मलेरिया-कोरोना की तरह है, इसे खत्म कर देना चाहिए। उदयनिधि के इस बयान पर साधु-संत भड़क गए, तो संघ-विश्व हिंदू परिषद ने नाराजगी जताई है। उधर, बीजेपी ने स्टालिन के बेटे के बयान को लेकर पूरे INDIA गठबंधन पर निशाना साधा है। गृह मंत्री अमित शाह ने INDIA गठबंधन की पार्टियों पर वोट बैंक की राजनीतिक का आरोप लगाया है।
उदयनिधि ने सनातन उन्मूलन सम्मेलन में कथित तौर पर कहा था कि सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि, इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते। हमें इसे मिटाना है।इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है।
संघ नेता इंद्रेश कुमार उदयनिधि के बयान पर कहा, ''अपने अपने धर्म पर चलो, दूसरे के धर्म का सम्मान करो। न कि आलोचना करो. बल्कि अच्छा ये होगा दूसरे के धर्म में दखल देने के बजाय धार्मिक कामों में भागीदारी करो।
विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने सनातन धर्म पर उदयनिधि के बयान को लेकर उनपर हमला किया। वीएचपी ने कहा कि ऐसे बयानों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि अगर तमिलनाडु सरकार उदयनिधि के बयान से सहमत है तो दक्षिणी राज्य मे केंद्र से लोगों के अपने धर्म का पालन करने के अधिकार की रक्षा करने की अपील की जाएगी।