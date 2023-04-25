पिछले एक साल में दुनिया का मिलिट्री खर्च बढ़ गया है। वजह है यूक्रेन युद्ध और चीन-ताइवान के बीच तनातनी। साल 2022 में मिलिट्री खरीद पर 183 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। यह अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री खर्च है। इस खर्च में भारत चौथे पायदान पर रहा है।सबसे ऊपर है अमेरिका, फिर चीन, रूस, भारत और सऊदी अरब।

अमेरिका, रूस और यूरोपीय देशों के रक्षा खर्च में जो इजाफा हुआ है, वह रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से हुआ है। जबकि भारत का अपनी सुरक्षा को लेकर की जा रही तैयारियों की वजह से। भारत साल 2021 में रक्षा खर्च के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर था लेकिन 2022 में चौथे स्थान पर पहुंच गया। क्योंकि हर देश किसी ने किसी देश से डरा हुआ है।

यह लगातार आठवां साल है, जब दुनिया भर में सेनाओं पर खर्च को बढ़ाया गया है।

रूस के डर से यूक्रेन ने अपना रक्षा खर्च 6 गुना बढ़ाया है। उसी डर की वजह से फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य देश बना। फिनलैंड ने 36 फीसदी कर दिया अपना रक्षा बजट, जबकि लिथुआनिया ने 27 फीसदी बढ़ा दिया है। यह खुलासा स्टॉकहोम की संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) ने अपने रिपोर्ट में किया है।

सबसे ज्यादा खर्च करने वाले पांच बड़े देश

America: 71 लाख करोड़ रुपए (0.7% बढ़ोतरी)

China: 23 लाख करोड़ रुपए (4.2% का इजाफा)

Russia: 7 लाख करोड़ रुपए (9.2% की बढ़त)

India: 6 लाख करोड़ रुपए (6% बढ़ोतरी)

Saudi Arab: 5.8 लाख करोड़ रुपए (16% बढ़ा)

चीन भी कर रहा है अपनी तैयारी

चीन लगातार भारतीय सीमा पर तैयारियां मजबूत कर रहा है। साथ ही उसने ताइवान पर हमला करने की पूरी तैयारी कर रखी है। चीन लगातार 28वें साल अपना सैन्य बजट बढ़ाया है। इसका बजट अब 23 लाख करोड़ रुपए हो चुका है।दक्षिण चीन सागर और ताइवान के साथ तनाव इसकी बड़ी वजह है।

पाकिस्तान ने अपने बजट को 6% बढ़ाया

पाकिस्तान का रक्षा खर्च साल 2021-22 में 6 फीसदी बढ़ा था। जिसे 2022-23 में फिर 2.69 फीसदी बढ़ाया गया। साल 2022 में पाकिस्तान का रक्षा खर्च 1.52 लाख करोड़ था। जबकि, साल 2021 में 1.37 लाख करोड़ रुपए था। जिसे बाद में रिवाइज करके 1.45 लाख करोड़ किया गया था। यह बजट तब बढ़ाया गया जब पाक रक्षा मंत्रालय ने बजट बढ़ाने की मांग की थी।

सबसे ज्यादा बढ़ोतरी वाले यूरोपीय देश

Finaland: 36 फीसदी

Lithuania: 27 फीसदी

Sweden: 12 फीसदी

Poland: 11 फीसदी

2022 में सबसे ज्यादा खर्च करने वाले ये तीन देश हैं।

पूरी दुनिया में जितना खर्च मिलिट्री पर हो रहा है, उसका 57 फीसदी हिस्सा तो सिर्फ और सिर्फ तीन देश कर रहे हैं। ये हैं अमेरिका, रूस और चीन। सबसे ज्यादा ऐतिहासिक बढ़त यूरोपीय देशों में देखने को मिली है। यूरोपीय देशों पिछले 30 साल का सबसे बड़ा इजाफा किया है। यूरोपीय देशों ने अपने रक्षा बजट में 13 फीसदी की बढ़ोतरी की है. वजह रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग है। दुनिया भर के ताकतवर देश लगातार नई-नई मिसाइलों का परीक्षण कर रहे हैं।

अगर सिर्फ अमेरिका की बात करते हैं तो उसने साल 2022 में पूरी दुनिया के रक्षा खर्च का 39 फीसदी हिस्सा अकेले खर्च किया है। जो चीन के रक्षा खर्च से तीन गुना ज्यादा है. जबकि, चीन दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा मिलिट्री खर्च वाला देश है। उधर, चीन और उत्तर कोरिया के डर से जापान ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर 3 लाख करोड़ कर दिया है। यह साल 1960 के बाद सबसे ज्यादा है।