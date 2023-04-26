Britain में Jagannath Temple के निर्माण के लिए भारत के एक अरबपति ने 250 करोड़ रुपये का दान दिया है।

यह दान जगन्नाथ मंदिर के निर्माण के लिए उपयोग किया जाएगा, जो London के दक्षिण-पश्चिम में स्थित होगा। भारत के अरबपति का नाम बिश्वनाथ पटनायक है जो काफी समय से ब्रिटेन में रह रहे हैं। उन्होंने इस भव्य मंदिर के निर्माण के लिए यह दान किया है। ये भारत के बाहर किसे मंदिर के लिए दिया गया अब तक का सबसे बड़ा दान है।

पटनायक, इन्वेस्ट फर्म फिननेस्ट ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन और फाउंडर हैं। पटनाक ने इतना भारी भरकम दान देने का फैसला अक्षय तृतीया के मौके पर ब्रिटेन के पहले जगन्नाथ सम्मेलन के दौरन Shree Jagannath Society UK को दान देने का ऐलान किया।

बिश्वनाथ पटनायक भारत के एक प्रसिद्ध उद्योगपति हैं और उन्होंने कई उद्योगों में अपने कदम रखे हैं। बिश्वनाथ पटनायक ने अपने बड़े हृदय से इस मंदिर के निर्माण के लिए यह दान किया है। जगन्नाथ मंदिर भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत जगन्नाथ मंदिर भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक अहम हिस्सा है।

इस मंदिर का निर्माण ब्रिटेन में होने वाला है, जो ब्रिटेन के भारतीय समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान होगा। इस मंदिर का निर्माण भारत की संस्कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इससे यह संदेश भी जाता है कि भारत अपनी संस्कृति को दुनिया के साथ साझा करना चाहता है।

बिश्वनाथ पटनायक भारत के ओडिशा राज्य के रहने वाले है। भारतीय समुदाय के लोग ब्रिटेन में यह मंदिर बनाने के लिए बहुत उत्साहित हैं और उन्हें यह बड़ी खुशी मिली है कि एक भारतीय अरबपति ने इस मंदिर के निर्माण के लिए इतना बड़ा दान किया है। यह दान इस भारतीय समुदाय के लिए एक बड़ी संतुष्टि की बात है।