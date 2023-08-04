SC ने Yes Bank के संस्थापक Rana Kapoor की जमानत याचिका खारिज कर दी

scorecardresearch
2018 में, यस बैंक ने कथित तौर पर डीएचएफएल के अल्पकालिक डिबेंचर में 3,700 करोड़ रुपये का निवेश किया था। इसने डीएचएफएल की सहायक कंपनी को 750 करोड़ रुपये का ऋण भी मंजूर किया।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 4, 2023 13:33 IST
Supreme Court (एससी) ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में Yes Bank के संस्थापक Rana Kapoor को जमानत देने से इनकार कर दिया। आदेश सुनाते हुए अदालत ने कहा कि इस मामले ने "पूरी बैंकिंग प्रणाली को हिलाकर रख दिया है"। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने शुक्रवार को कहा, "इस मामले ने भारतीय बैंकिंग प्रणाली को हिलाकर रख दिया। यस बैंक मुश्किल में पड़ गया और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को निवेशकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाना पड़ा।"अदालत ने यह भी सवाल किया कि 3,642 करोड़ रुपये के यस बैंक घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में इतना समय क्यों लग रहा है।

इसका जवाब देते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा, "सैकड़ों शेल कंपनियां हैं, जांच में लंबा समय लग रहा है क्योंकि हम विदेशों से जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।"2018 में, यस बैंक ने कथित तौर पर डीएचएफएल के अल्पकालिक डिबेंचर में 3,700 करोड़ रुपये का निवेश किया था। इसने डीएचएफएल की सहायक कंपनी को 750 करोड़ रुपये का ऋण भी मंजूर किया। कपूर ने कथित तौर पर डीओआईटी अर्बन वेंचर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को ऋण देकर 600 करोड़ रुपये की रिश्वत प्राप्त की, जिसका पूर्ण स्वामित्व आरएबी एंटरप्राइजेज के पास है, जो कपूर की पत्नी और बेटियों की स्वामित्व वाली कंपनी है। कपूर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्ष अदालत से कहा, "बैंक को मुश्किल में डाल दिया गया था, लेकिन किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल तक सलाखों के पीछे रखने का कोई कारण नहीं है। वह 8 मार्च 2020 से सलाखों के पीछे हैं। उन्हें जेल में रखा गया है।" 3 साल से अधिक और न्यूनतम संभव सजा से अधिक सजा काट चुका हूं।" इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "एक बार उन्हें जमानत मिल गई तो मुकदमा कभी खत्म नहीं होगा।"

जनवरी 2021 में ईडी ने कपूर को मैक स्टार ग्रुप-पीएमसी बैंक घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था।एचडीआईएल के प्रमोटर सारंग और राकेश वधावन पीएमसी बैंक घोटाला मामले में मुख्य आरोपी हैं।एचडीआईएल की मैक स्टार ग्रुप में हिस्सेदारी थी और उसने मैक स्टार के अन्य हितधारकों की जानकारी के बिना यस बैंक से ऋण उधार लिया था। नवंबर 2022 में, कपूर को दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) से जुड़े 466.51 करोड़ रुपये के एक और मामले में जमानत मिल गई। इस मामले में, केंद्रीय एजेंसी ने आरोप लगाया कि यस बैंक के पूर्व सीईओ और डीएचएफएल के प्रमोटर कपिल और धीरज वधावन ने संदिग्ध लेनदेन के माध्यम से 5,050 करोड़ रुपये की धनराशि निकाली।

