Hero MotoCorp के चेयरमैन Pawan Munjal की बढ़ी मुश्किल !

प्रवर्तन निदेशालय ने पवन मुंजाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत केस दर्ज किया है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से ये छापेमारी वित्तीय गड़बड़ी के मामले में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुंजाल के करीबी से अघोषित फॉरेन करेंसी मिली है। इस पूरे मामले में डिपॉर्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलीजेंस (DRI) ने अघोषित विदेशी करेंसी भी जब्त की है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 1, 2023 16:32 IST
Pawan Munjal की बढ़ी मुश्किल

देश ही नहीं दुनिया की बड़ी 2-व्हीलर कंपनी में से एक Hero MotoCorp के चेयरमैन, CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर Pawan Munjal की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। प्रवर्तन निदेशालय यानि ED की ओर से उनके घर और दफ्तर पर तलाशी की गई है। इस खबर के आते ही शेयर बाजार में भूचाल आ गया और कंपनी के शेयर्स में भारी गिरावट दर्ज की जाने लगी। वहीं ED ने मुंजाल के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। ED ने पवन मुंजाल के दिल्ली और गुरुग्राम स्थिति आवास, दफ्तर और दूसरे ठिकानों पर ये तलाशी की है। ये कार्रवाई डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानि DRI मामले से इनपुट मिलने के बाद दिल्ली और ग्रुरुग्राम स्थित ऑफिसों पर की गई है। DRI ने पवन मुंजाल के एक करीबी को भी एयरपोर्ट पर बड़ी मात्रा में अघोषित फॉरेन करेंसी के साथ पकड़ा था। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने जून में ही हीरो मोटोकॉर्प के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। कंपनी के अंदर कॉरपोरेट गवर्नेंस के कथित उल्लंघनों को लेकर इस जांच के आदेश दिए गए थे। 

Also Read: ED ने Pawan Munjal के घर पर तलाशी ली

इस खबर का असर कंपनी के शेयर पर भी देखने को मिला। इंड्रा डे के दौरान हीरो मोटोकॉर्प के शेयर में करीब 3% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। यानि की शेयर करीब 100 रुपए टूटकर 3,104 रुपए पर आ गया।पवन मुंजाल की हीरो मोटोकॉर्प देश की सबसे बड़ी 2-व्हीलर कंपनी है। कंपनी की स्प्लेंडर बाइक भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल है। ये देश की सबसे कम दाम वाली मोटरसाइकिल में से एक है। आपकों बता दें कि कंपनी हर महीने लगभग 2 लाख से ज्यादा यूनिट बेचती है। हीरो मोटोकॉर्प एक कैलेंडर वर्ष में यूनिट्स की बिक्री के मामले में 2001 में दुनिया की सबसे बड़ी टू-व्हीलर निर्माता कंपनी बनी थी और लगातार 20 साल से टॉप स्थान पर काबिज है। कंपनी की मौजूदगी एशिया, अफ्रीका और दक्षिण और मध्य अमेरिका के 40 देशों में है। हीरोमोटो कॉर्प ने ई़डी की इस कार्रवाई पर बयान दिया है। कंपनी का कहना है कि ईडी की टीम दिल्ली और गुरूग्राम स्थित हमारे दफ्तरों पर आई। इसके अलावा कंपनी के चेयरमैन पवन मुंजाल के घर पर भी आई। हम जांच एजेंसी का पूरा सहयोग कर रहे हैं।

Pawan Munjal (फाईल फोटो) 

