ED ने Pawan Munjal के घर पर तलाशी ली

प्रवर्तन निदेशालय ने पवन मुंजाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत केस दर्ज किया है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से ये छापेमारी वित्तीय गड़बड़ी के मामले में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुंजाल के करीबी से अघोषित फॉरेन करेंसी मिली है।
Hero MotoCorp चेयरमैन Pawan Munjal के घर ED की छापेमारी
ED ने हीरो मोटो कॉर्प के सीईओ Pawan Munjal के घर पर तलाशी ली है। सूत्रों के हवाले खबर है कि कथित तौर पर एक DRI (Directorate of revenue intelligence ) के पुराने मामले में ये तलाशी ली गई है।
DRI ने पवन मुंजाल के एक सहयोगी को एयरपोर्ट पर विदेशी मुद्रा के साथ पकड़ा था। इस साल की शुरूआत में इनकम टैक्स ने भी हीरो मोटो कॉर्प के ठिकानों पर छापेमारी की थी। जिसमें जांच एजेंसियों को कथित तौर पर कर चोरी का शक था।