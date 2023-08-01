ED ने Pawan Munjal के घर पर तलाशी ली

ED ने हीरो मोटो कॉर्प के सीईओ Pawan Munjal के घर पर तलाशी ली है। सूत्रों के हवाले खबर है कि कथित तौर पर एक DRI (Directorate of revenue intelligence ) के पुराने मामले में ये तलाशी ली गई है।

Also Read: शिकायत के बाद हेडक्वार्टर से हटा Twitter नया लोगो, Musk को देना होगा जुर्माना

advertisement

DRI ने पवन मुंजाल के एक सहयोगी को एयरपोर्ट पर विदेशी मुद्रा के साथ पकड़ा था। इस साल की शुरूआत में इनकम टैक्स ने भी हीरो मोटो कॉर्प के ठिकानों पर छापेमारी की थी। जिसमें जांच एजेंसियों को कथित तौर पर कर चोरी का शक था।