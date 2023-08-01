scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsपरदेसED ने Pawan Munjal के घर पर तलाशी ली

ED ने Pawan Munjal के घर पर तलाशी ली

प्रवर्तन निदेशालय ने पवन मुंजाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत केस दर्ज किया है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से ये छापेमारी वित्तीय गड़बड़ी के मामले में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुंजाल के करीबी से अघोषित फॉरेन करेंसी मिली है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 1, 2023 15:26 IST
Hero MotoCorp चेयरमैन Pawan Munjal के घर ED की छापेमारी
Hero MotoCorp चेयरमैन Pawan Munjal के घर ED की छापेमारी

ED ने हीरो मोटो कॉर्प के सीईओ  Pawan Munjal के घर पर तलाशी ली है। सूत्रों के हवाले खबर है कि कथित तौर पर एक DRI (Directorate of revenue intelligence ) के पुराने मामले में ये तलाशी ली गई है।

Also Read: शिकायत के बाद हेडक्वार्टर से हटा Twitter नया लोगो, Musk को देना होगा जुर्माना

advertisement

DRI ने पवन मुंजाल के एक सहयोगी को एयरपोर्ट पर विदेशी मुद्रा के साथ पकड़ा था। इस साल की शुरूआत में इनकम टैक्स ने भी हीरो मोटो कॉर्प के ठिकानों पर छापेमारी की थी। जिसमें जांच एजेंसियों को कथित तौर पर कर चोरी का शक था।

DRI के पुराने मामले में ये तलाशी ली गई है
DRI के पुराने मामले में ये तलाशी ली गई है

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Aug 1, 2023