शिकायत के बाद हेडक्वार्टर से हटा Twitter नया लोगो, Musk को देना होगा जुर्माना

बीते कुछ दिन पहले ही Elon Musk ने Twitter की चिड़िया को हटाकर एक नए लोगो का एलान किया था। नए लोगो के आने के बाद से ही ट्विटर और मस्क दोनों ही सुर्खियों में है। ट्विटर के हेडक्वार्टर की बिल्डिंग पर 'एक्स लोगो' लगाने के कुछ दिन बाद अब इसे हटा दिया गया है। लोगो में तेज रोशनी वाली लाइट जलती थी, जिससे आम लोगो को काफी दिक्कत हो रही थी। इसकी शिकायत के बाद लोगो हटा दिया गया है। हालांकि, लोगो हटाने की वजह के बारे में मस्क या उनकी कंपनी ने ऑफिशियल तौर पर कोई भी जानकारी नहीं दी है।

रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि बिल्डिंग के ऊपर लाइटिंग वाला X लोगो लगाए जाने के बाद सिटी बिल्डिंग डिपार्टमेंट के पास लगभग 24 शिकायतें दर्ज की गईं थी। उनका दावा था कि लोगो की चमकदार रोशनी रात के समय परेशान करती है। इसके बाद सोमवार को ट्विटर के लोगो को हटा दिया गया है। सैन फ्रांसिस्को डिपार्टमेंट ऑफ बिल्डिंग इंस्पेक्शन एंड सिटी प्लानिंग ने कहा है कि बिना अनुमति के X लोगो लगाने के लिए कंपनी के मालिक पर जुर्माना लगाया जाएगा। इससे पहले डिपार्टमेंट ऑफ बिल्डिंग इंस्पेक्शन के प्रवक्ता ने कहा था कि किसी भी प्रकार के लोगो और चिन्हों को बदलने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता होती है, जिससे कि बिल्डिंग की ऐतिहासिकता बनी रहे। हाल ही में एलन मस्क ने पोस्ट कर बताया था कि कई लोग X हेडक्वार्टर को सैन फ्रांसिस्को से बाहर मूव कराना चाहते हैं। उन्होंने लिखा था,'कई लोगों ने एक्स को अपना हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को से बाहर मूव करने के लिए इंसेंटिव देने की पेशकश की है।