₹25000 की नौकरी छोड़ी, मैगी पर गुजारे दिन - अब कमाते है मंथली ₹3.5 लाख, इनकी कहानी ने इंटरनेट पर मचाया तहलका

Bengaluru entrepreneur success story: जॉब मार्केट में जहां अक्सर लोग रिस्क लेने के बजाय सुरक्षित करियर को चुनते हैं, वहीं बेंगलुरु के एक युवा उद्यमी की कहानी ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है। इस शख्स ने साबित कर दिया कि शुरुआती करियर में पैसों से ज्यादा सीखने की भूख आपको कहीं ज्यादा आगे ले जा सकती है। मैगी खाकर दिन गुजारने से लेकर 3.5 लाख रुपये महीने की सैलरी तक का उनका सफर आज के युवाओं के लिए एक नई मिसाल बन गया है।

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इस सफर की शुरुआत तब हुई जब इस व्यक्ति ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। जहां कोई भी फ्रेशर 25,000 रुपये महीने की पक्की नौकरी के लिए तुरंत हां कह देता, उन्होंने इसे ठुकरा दिया। इसके बजाय, उन्होंने महज 10,000 रुपये की इंटर्नशिप को चुना। उस दौरान उन्होंने एक शेयर फ्लैट में रहकर और मैगी जैसे साधारण भोजन पर गुजारा करते हुए अपनी आर्थिक तंगी को सहा। उनके लिए यह केवल एक समझौता नहीं था, बल्कि सीखने के लिए समय और लचीलापन जुटाने की एक सोची-समझी रणनीति थी।

स्किल पर लगाया बड़ा दांव

इस उद्यमी ने तत्काल आमदनी के पीछे भागने के बजाय उन तकनीकी स्किल्स को निखारने पर ध्यान दिया, जिनकी बाजार में भारी मांग थी। उन्होंने स्टार्टअप के माहौल में काम किया जहां उन्हें अलग-अलग तकनीकों और जिम्मेदारियों को करीब से देखने का मौका मिला।

यह अनुभव उन्हें शायद किसी बड़ी कंपनी की पारंपरिक डेस्क जॉब में कभी नहीं मिलता। बार-बार नौकरी बदलना और रणनीतिक रूप से अपनी भूमिकाओं को अपग्रेड करना उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ।

10 हजार से 3.5 लाख का सफर

लंबे समय के लिए लगाया गया यह दांव आखिरकार रंग लाया। धीरे-धीरे वे हाई-पेइंग जॉब्स की तरफ बढ़े। उनके करियर का सबसे सफल दौर एक ब्लॉकचेन स्टार्टअप के साथ शुरू हुआ, जहां उनकी मंथली इनकम बढ़कर 3.5 लाख रुपये तक पहुंच गई। उनकी यह छलांग केवल सैलरी में बढ़ोतरी नहीं थी, बल्कि यह दर्शाती थी कि सही समय पर लिया गया रिस्क कैसे आपको भीड़ से अलग कर सकता है। उन्होंने दिखा दिया कि छोटी अवधि की आर्थिक सोच के मुकाबले लंबे समय के लिए वैल्यू क्रिएशन कहीं ज्यादा फायदेमंद है।

खुद की कंपनी की शुरुआत

जब उनकी कमाई एक ऊंचे स्तर पर पहुंच गई, तब उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर खुद की कंपनी शुरू करने का साहसी कदम उठाया। रेडिट (Reddit) पर शेयर की गई उनकी इस कहानी में केवल उनकी सफलता ही नहीं, बल्कि उनकी गलतियों और उनसे मिले सबक का भी जिक्र है।