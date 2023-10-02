Ring Road Update: Ring Road 2-3 महीने में खुल जाएगी, Gadkari ने क्या दी बड़ी जानकारी

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री Nitin Gadkari ने सोमवार को शहरी विस्तार रोड- II (UER-II) पर एक बड़ी जानकारी दी है। जिसका उद्देश्य इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे की यात्रा को आसान बनाना है। प्रवासियों के साथ बातचीत करते हुए गडकरी ने कहा कि यूईआर-II 2-3 महीने में खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सड़क के खुलने के बाद 20 मिनट के भीतर हवाई अड्डे तक पहुंचा जा सकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आम तौर पर अगर आप दिल्ली आते हैं और फिर एयरपोर्ट जाते हैं तो इसमें दो घंटे लगेंगे। लगभग 7,716 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित, यूईआर II 75 किमी लंबा, 6 लेन (मुख्य एक्सप्रेसवे) और 4 लेन (सर्विस रोड) नियंत्रित एक्सप्रेसवे है। सड़क को पांच पैकेजों में विकसित किया गया है और पैकेज 1-3 को NH-344M नाम दिया गया है। NH-344M आईजीआई हवाई अड्डे तक यात्रा के समय को 2 घंटे से घटाकर 20 मिनट कर देगा। यह पश्चिम/दक्षिण दिल्ली और गुरुग्राम से NH-44, चंडीगढ़, पंजाब और जम्मू-कश्मीर की ओर जाने के लिए एक वैकल्पिक यातायात मार्ग भी प्रदान करेगा। पैकेज 4 या NH-344P, NH-344M से शुरू होगा और NH-352A (बरवासिनी बाईपास) पर समाप्त होगा। यह सोनीपत बाईपास के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम करेगा और NH-44 पर यातायात को कम करेगा। NH-344P KMPE के माध्यम से दिल्ली, KMPE और दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे के बीच कनेक्टिविटी भी स्थापित करेगा। पैकेज 5 या NH-344N बहादुरगढ़ बाईपास के लिए एक प्रेरणा है, जो ढिचाऊं कलां गांव के पास NH-344M को बहादुरगढ़ के पास NH-10 से जोड़ता है। यह पूर्वी हरियाणा और दिल्ली में कंझावला के बीच कनेक्टिविटी में भी सुधार करता है और दिल्ली और केएमपी एक्सप्रेसवे के बीच एक छोटे कनेक्शन के रूप में कार्य करता है। अपने संबोधन के दौरान, मंत्री ने अटल सुरंग सहित मोदी सरकार के तहत पूरी की गई अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर भी प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि अटल सुरंग के निर्माण के बाद, यात्री अब मनाली से रोहतांग दर्रे तक केवल आठ मिनट में पहुंच सकते हैं, जबकि पहले यह 3.5 घंटे में होता था। मनाली से रोहतांग तक पहुँचने में 3.5 घंटे लगते हैं। हमने अंडरपास सुरंग बना दी, अब लोग आठ मिनट में वहां पहुंच जाते हैं। लद्दाख, लेह में हमने एशिया की सबसे लंबी जोजिला सुरंग बनाई है। इसकी निविदा पर अनुमानित लागत 12,000 करोड़ रुपये थी और 70% निर्माण 5,500 करोड़ रुपये में पूरा हो गया है। भारत के पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के नीचे बनी एक राजमार्ग सुरंग है। अटल सुरंग को 10,000 फीट (3,048 मीटर) से ऊपर सबसे ऊंची राजमार्ग एकल-ट्यूब सुरंग होने का गौरव भी प्राप्त है।

(एजेंसी इनपुट के साथ)