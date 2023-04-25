America के पूर्व राष्ट्रपति Donald Trump पर रेप के आरोप में ट्रायल जल्द शुरू होने की उम्मीद है। लेखक E. Jean Carroll ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति पर 1990 के दशक के मध्य में एक डिपार्टमेंटल स्टोर ड्रेसिंग रूम में बलात्कार करने का आरोप लगाया है। 76 वर्षीय ट्रम्प ने 79 वर्षीय कैरोल के साथ बलात्कार से इनकार किया है,उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर अक्टूबर 2022 की पोस्ट में अपने दावे को "धोखाधड़ी" और "पूर्ण घोटाला" कहा।

हालांकि कैरोल के वकीलों ने कहा है कि ट्रंप को गवाह के तौर पर बुलाने की उनकी कोई योजना नहीं है। ये मुकदमा उनकी मौजूदगी के भी चल सकता है। यदि ट्रम्प गवाही देते हैं, तो उन्हें एक आक्रामक जिरह का सामना करना पड़ सकता है। 2019 में पहली बार सार्वजनिक रूप से बलात्कार का आरोप लगाने के बाद से ट्रम्प ने कैरोल पर मानसिक रूप से बीमार होने का आरोप लगाया है।

2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन फ्रंट-रनर ट्रम्प, कई मुकदमों और जांचों का सामना कर रहे हैं।

इनमें मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटार्नी एल्विन ब्रैग के आपराधिक आरोप भी शामिल हैं जिसमें एक पोर्न स्टार से चुपचाप पैसे लेने का आरोप है।कैरोल ने कहा है कि #MeToo आंदोलन ने उन्हें आगे आने के लिए प्रेरित किया। कैरोल की गवाह सूची में दो अन्य महिलाएं भी शामिल हैं जिन्होंने ट्रम्प पर यौन दुराचार का आरोप लगाया है, जिसे ट्रम्प ने नकार दिया था।