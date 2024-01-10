Ram Mandir: 22 जनवरी को बंद रहेंगे UP के स्कूल-कॉलेज, राज्य सरकार ने जारी किया निर्देश

अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह भी भव्य करने की तैयारी हो रही है। राम भक्तों के 500 साल के इंतजार के घड़ी खत्म होने वाली है। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। अयोध्या नगरी राम के भक्ति में पूरी तरह से डूबी नजर आ रही है। हर जगह सजावट किए जा रहे हैं। अयोध्या में राम कथा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला आज से शुरू हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। समारोह में शामिल होने के लिए हर राज्य में अक्षत कलश के साथ निमंत्रण भेजा जा रहा है। बता दें कि राम मंदिर का प्रथम तल बनकर तैयार है। गर्भगृह में फिनिशिंग का काम जारी है। अयोध्या भी अब अपने नए स्वरूप में दिख रही है। चौक-चौराहों से लेकर राम मंदिर के रास्ते पर हर तरफ राममय माहौल है। जगह-जगह दीवारों पर प्रभु श्रीराम की छवि दिख रही है।

इस बीच, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। CM Yogi ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को 'राष्ट्रीय उत्सव' की संज्ञा देते हुए 22 जनवरी को प्रदेश में शराब की दुकानें बंद रखने की भी हिदायत दी है। सीएम योगी मंगलवार को अयोध्या पहुंचे थे और श्रीरामलला और हनुमान गढ़ी के दर्शन-पूजन के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। इसके साथ ही सीएम योगी ने प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का जायजा भी लिया था। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल और कॉलेज समेत अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी 22 जनवरी को अयोध्या स्थित राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को 'राष्ट्रीय उत्सव' बताते हुए उस दिन राज्य की सभी शिक्षण संस्थाओं में छुट्टी का ऐलान किया है।