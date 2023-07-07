PM Modi ने दी Gorakhpur को वंदे भारत की सौगात, बारिश के बीच किया रोड शो

आज PM Modi गोरखपुर पहुंचे और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी भी दिखाई। वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने के बाद पीएम गीता प्रेस के शताब्‍दी वर्ष के समापन समारोह में भी शामिल हुए। साथ ही भारी बारिश के बीच रोड शो भी किया। पीएम के इस रोड शो में भारी संख्या में लोग आए थे। बारिश के बाद सड़क के दोनों तरफ लोग पीएम की झलक पाने के लिए बेताब हो गए।

advertisement

बारिश के बाद सड़क के दोनों तरफ लोग पीएम की झलक पाने के लिए बेताब हो गए

इसके बाद पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए भी रवाना हो गये, जहां प्रधानमंत्री ने कई योजनाओं का लोकपर्ण किया और लोगों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम Yogi भी पीएम के साथ रहे। धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशक गीता प्रेस के प्रबंधक Lalmani Tripathi ने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान वो लीला चित्र मंदिर भी गये और गीता प्रेस के ट्रस्टियों के साथ फोटो सेशन भी किया, साथ ही एक सभा को भी संबोधित किया। शताब्‍दी वर्ष के उद्घाटन समारोह में तत्‍कालीन राष्‍ट्रपति Ramnath Kovind मुख्‍य अतिथि थे और अब समापन समारोह में PM मोदी पहुंच रहे हैं।

भारी बारिश के बिच PM का काफिला

त्रिपाठी ने कहा कि गीता प्रेस में हर कोई खुश है और PM मोदी की मौजूदगी से शताब्दी वर्ष समारोह अविस्मरणीय हो गया है। गोरखपुर और वाराणसी, दोनों जिलों के अधिकारियों ने PM की यात्रा के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की थी। गोरखपुर में दोपहर एक बजे से शाम चार बजे तक रोडवेज बसों के प्रवेश पर रोक लगी रही थी।

Also Read: Congress नेता Rahul Gandhi को फिर लगा झटका, Gujarat High Court ने नहीं दी राहत