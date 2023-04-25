scorecardresearch
NewsपरदेसPM Modi At Thiruvananthapuram: PM मोदी ने Thiruvananthapuram से Kerala की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को Thiruvananthapuram सेंट्रल स्टेशन से तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के बीच केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Apr 25, 2023 13:57 IST
PM Modi कासरगोड के बीच केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्टेशन से तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के बीच केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। वंदे भारत, तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक की दूरी लगभग आठ घंटे में तय करेगी, जिससे औसत यात्रा समय लगभग तीन घंटे कम हो जाएगा।

प्रधान मंत्री कार्यालय (PMO) के अनुसार, ट्रेन 11 जिलों, तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोट्टायम, एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, पठानमथिट्टा, मलप्पुरम,कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड को कवर करेगी।मंगलवार सुबह तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इसके बाद वह सेंट्रल रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो गए।

रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने से पहले, उन्होंने ट्रेन के एक डिब्बे के अंदर स्कूली बच्चों के एक समूह के साथ बातचीत की। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी पीएम के साथ मौजूद थे क्योंकि उन्होंने ट्रेन के अंदर छात्रों से बातचीत की।

बच्चों ने मोदी की पेंटिंग और उनके द्वारा बनाए गए वंदे भारत ट्रेन के स्केच दिखाए। पीएम को ट्रेन से हरी झंडी दिखाने के लिए सैकड़ों लोग दूसरी तरफ के प्लेटफॉर्म पर भी जमा हो गए। वंदे भारत एक्सप्रेस, जो राज्य की राजधानी को केरल के सबसे उत्तरी कासरगोड जिले से जोड़ेगी। ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद, वह केरल सेंट्रल स्टेडियम से कोच्चि वाटर मेट्रो सेवा सहित कई अन्य परियोजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं।

Apr 25, 2023