Delhi में NDA की बैठक, PM ने सहयोगी दलों का जताया आभार

2024 लोकसभा चुनाव में NDA-UPA के बिच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। विपक्षी दलों की बैठक के बाद अब दिल्ली में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता PM मोदी ने की। इस बैठक में बीजेपी के तमाम सहयोगी दल जुटे थे। कुल 38 दलों को बैठक में शामिल होने का न्योता दिया गया था।

Ankur Tyagi
New Delhi, Jul 18, 2023 18:28 IST
दिल्ली में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता PM मोदी ने की
विपक्षी दलों की बैठक के बाद अब दिल्ली में बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता PM Modi ने की। इस बैठक में बीजेपी के तमाम सहयोगी दल जुटे थे। कुल 38 दलों को बैठक में शामिल होने का न्योता दिया गया था। इस बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी किया। पीएम ने ट्विटर पर लिखा, "ये बेहद खुशी की बात है कि पूरे भारत से हमारे मूल्यवान एनडीए साझेदार आज दिल्ली में बैठक में शामिल होंगे। हमारा एक टाइम टेस्टेड अलायंस है, जो राष्ट्रीय प्रगति को आगे बढ़ाने और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करना चाहता है। 

Also Read: Maharashtra में मंत्रिमंडल विस्तार, Ajit Pawar को मिला Fadnavis का विभाग

एनडीए की इस बैठक में चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), ओपी राजभर के नेतृत्व वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) समेत कई नए सहयोगी दल शामिल हुए। ये सभी नेता इससे पहले गृह मंत्री Amit Shah से भी मिल चुके थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) गुट, उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक जनता दल (आरएलजेडी) और पवन कल्याण के नेतृत्व वाली जन सेना के नेता भी इस बैठक में शामिल हुए। उधर विपक्ष इससे पहले अपनी बैंगलुरू में बैठक कर चुका है। इस बैठक के बाद कांग्रेस नेता Rahul Gandhi ने कहा कि देश की आवाज को कुचला जा रहा है, यह लड़ाई देश के लिए है इसलिए इंडियन नेशनल डेवेलपमेंटल इंक्लूसिव एलायंस (INDIA) नाम चुना गया। यह NDA और INDIA की लड़ाई है।

Rahul Gandhi ने कहा कि देश की आवाज को कुचला जा रहा है, यह लड़ाई देश के लिए है इसलिए इंडियन नेशनल डेवेलपमेंटल इंक्लूसिव एलायंस (INDIA) नाम चुना गया
