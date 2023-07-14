scorecardresearch
Maharashtra में मंत्रिमंडल विस्तार, Ajit Pawar को मिला Fadnavis का विभाग

अजित पवार के सरकार में शामिल होते ही पूरे देश में राजनीतिक चर्चा तेज थी । सरकार में शामिल होते ही अजित पवार को उप मुख्यमंत्री का जिम्मा सौंपा गया। वहीं पर अजित पवार ने और भी कई मंत्रालय की मांग की थी। अजीत की मांग पर शिंदे सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है।

DEV KETAN SETHIA
New Delhi, Jul 14, 2023
Ajit Pawar को मिला Fadnavis का विभाग

Maharashtra में नए सहयोगी NCP के मंत्रियों के बीच मंत्रालयों का बंटवारा हो गया है। डिप्टी Ajit Pawar पवार को वित्त मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। इससे पहले Devendra Fadnavis के पास वित्त मंत्रालय का जिम्मा था, जिसे अब अजित पवार को सौंप दिया गया है। अजित पवार के साथ कुल 7 NCP विधायकों को भी विभाग बांट दिए गए हैं।

दिलीप पाटिल को कोऑपरेटिव मंत्रालय, माइनॉरिटी अफेयर्स हसन मुश्रीफ, ट्रांसपोर्ट विभाग बाबा तरम, फ़ूड एंड सिविल सप्लाई छगन भुजबल, वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अदिति ठाकरे और एग्रीकल्चर धनंजय मुंडा को सौपा गया है। राज्यपाल ने मंत्रालयों के बंटवारे को मंजूरी दे दी गई है। जानकारी के अनुसार वित्त और सहकारिता मंत्रालय को लेकर एनसीपी और शिंदे गुट के बीच खींचतान चल रही थी, इसलिए कैबिनेट के विस्तार में ज्यादा समय लग गया। अजित पवार वित्त और सहकारिता मंत्रालय अपने पास रखने को लेकर अडे हुए थे। हालांकि विस्तार के बाद भी कई मंत्रालयों को लेकर खींचतान जारी है।

अजित पवार के साथ कुल 7 NCP विधायकों को भी विभाग बांट दिए गए हैं
