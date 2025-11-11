scorecardresearch
इस स्मॉल कैप स्टॉक में बैक टू बैक लग रहा है अपर सर्किट! जल्द मिल सकता है डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट और बोनस का तोहफा

यह पहली बार नहीं है जब शेयर में अपर सर्किट लगा है। पिछले तीन कारोबारी दिन 7, 10 और आज 11 नवंबर को स्टॉक में 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा है। 

Gaurav Kumar
Nov 11, 2025 13:52 IST

Small Cap Stock: मंगलवार को शेयर बाजार में जारी तेजी के बीच लॉजिस्टिक और केमिकल ट्रेडिंग कंपनी, A-1 Ltd के शेयरों में 5% का अपर सर्किट लगा है। 2,098.69 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली इस कंपनी का शेयर बीएसई पर 5 प्रतिशत चढ़कर 1824.95 रुपये पर स्थिर है।

हालांकि यह पहली बार नहीं है जब शेयर में अपर सर्किट लगा है। पिछले तीन कारोबारी दिन 7, 10 और आज 11 नवंबर को स्टॉक में 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा है। 

क्यों है स्टॉक में तेजी?

यह तेजी उस वक्त आई जब कंपनी ने मॉरीशस स्थित FII द्वारा हिस्सेदारी खरीदने की सूचना दी। कंपनी के शेयरों में इस तेजी का कारण मिनर्वा वेंचर्स फंड ने 7 नवंबर को ए-1 लिमिटेड के 66,500 शेयर खरीदे। यह खरीदारी 1,655.45 रुपये प्रति शेयर की दर पर हुई, और इस डील की कुल कीमत लगभग 11 करोड़ रुपये रही। 

बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट की घोषणा

इससे पहले 7 नवंबर को कंपनी ने यह भी ऐलान किया था कि 14 नवंबर को होने वाली बोर्ड मीटिंग में 5:1 बोनस शेयर देने का प्रस्ताव पर विचार करेगा। इसका मतलब कंपनी प्रत्येक 1 मौजूदा शेयर के बदले शेयरधारकों को 5 शेयर बोनस के तौर पर मिलेंगे। इसके साथ ही, बोर्ड मेंबर्स 1:10 स्टॉक स्प्लिट पर भी चर्चा करेंगे,यानी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक इक्विटी शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 10 इक्विटी शेयरों में तोड़ने पर विचार किया जाएगा।

डिविडेंड भी मिल सकता है।

कंपनी के बोर्ड ने यह भी संकेत दिया कि चालू वित्त वर्ष के लिए 50% तक डिविडेंड देने पर विचार किया जा सकता है, हालांकि इसका फैसला शेयरधारकों की मंजूरी के बाद होगा।

क्लीन मोबिलिटी और EV पर फोकस

A-1 लिमिटेड ने इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) सेक्टर में भी विस्तार करने की योजना की घोषणा की है। कंपनी ए-1 सुरेजा इंडस्ट्रीज के जरिए ईवी से जुड़े नए क्षेत्रों में कदम रखने की सोच रही है, जैसे कि बैटरी टेक्नोलॉजी, ईवी पुर्जे का निर्माण और स्मार्ट चार्जिंग सिस्टम।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Gaurav
Nov 11, 2025